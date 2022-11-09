白石角新盤｜University Hill料下周上載樓書 最快月內開價

胡致遠指，項目單位預先配置SmarTone Solutions全方位智能家居平台「Smart Station智慧中心」及路由器，連接冷氣控制及智能燈光總開關，更於所有單位的客廳及房間配置入牆式Wi-Fi 6 無線上網系統、光纖及CAT-6網路線。

本月初登場的新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill，新地代理總經理胡致遠表示，售樓說明書籌備進度理想，有機會下周上載，目標月內公布首張價單，定價會參考項目第1期Silicon Hill成交價及整體市場狀況等。

住戶可選擇升級智能家居組合

SmarTone副行政總裁譚樂文表示，項目住戶可透過智能手機、平板電腦或語音助理遙距操控全屋智能設備。住戶並可選擇升級至各種為迎合不同需要而設的智能家居組合，選用各項組合配備的多種智能感應器、室內警報器及智能門鎖等，可即時提醒異常及聯動設備節省電力。

另外，SmarTone於項目會所、戶外園林、地庫停車場及商場覆蓋5G無線網絡；而住宅樓層走廊、住宅樓層升降機大堂及升降機內亦已提供流動網絡覆蓋，住戶可於升降機內使用手提電話。

University Hill合共提供607伙，當中85%屬標準單位，戶型涵蓋開放式至三房，兩房佔標準戶逾一半，其餘15%屬特色戶。項目銷售中心將會設有SmarTone Solutions體驗生活空間，內有專人進行講解示範，讓買家能夠即時體驗及查詢各種智能設備。