白石角新盤｜University Hill料收逾8000票 七成客源來自新界區

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill昨日(25日)敲定本周六(29日)首輪推售160伙，當中150伙以價單開售；餘下10伙以招標發售。新地代理總經理胡致遠表示，項目自上周六(22日)起接受認購登記，預計今日累收逾8,000票，以價單發售的150伙計算，超額認購逾52倍，將於明日(27日)下午1時截票。
胡致遠透露，項目入票客源方面，來自新界區佔約七成，約兩成來自九龍區，餘下一成來自港島區；另以用家為主，包括分支家庭，亦有換樓客希望改善生活環境。
對於差餉物業估價署今日公布的3月份私人住宅樓價指數，胡致遠認為，今年樓市價量均穩步上升，料今年下半年的樓市前景會比上半年更好。
新地會提供尊享折扣優惠予會員
新地會為配合University Hill的開售部署，特意提供尊享折扣優惠予會員。新地會董事總經理謝文娟指，會員凡於指定價單所規定之期間內購買University Hill住宅物業，可享物業1%售價折扣優惠。會員只要成功遞交購樓意向登記及同時成為新地會「珍惜•愛家人」Facebook 專頁的粉絲，便有機會獲得100 Point Dollar。
此外，新地會再度舉辦「新地會會員參觀示範單位大抽獎」，會員只須於推廣期間於項目示範單位會場透過「示範單位大抽獎電子登記站」，完成簡單線上問卷調查即可登記參加是次抽獎活動，有機會可獨得價值18,000元大埔超級城商場贈券。新地會更為University Hill呈獻「新地會實時意見分享有賞」，會員只須透過項目展銷廳內的互動數碼裝置完成有關項目的簡單線上問卷並成功登記，即可換領100元新城市廣場商場禮券乙張。另外，會員可憑新地會通訊電郵內的會員號碼二維碼，於University Hill示範單位會場的「新地會自助打卡賞」數碼自動裝置，以無接觸自助形式登記打卡，即時免費獲贈University Hill限定消毒濕紙巾一盒。
University Hill坐落於白石角優景里63號，由5座11至12層高的低密度住宅大樓組成，分別為漾景閣第1、2、3、5A及5B座，合共提供607伙，涵蓋開放式至三房間隔，單位實用面積由206至851方呎。項目設有162個住客車位，預計關鍵日期為明年6月15日，樓花期長約14個月。