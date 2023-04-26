白石角新盤｜University Hill料收逾8000票 七成客源來自新界區

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill昨日(25日)敲定本周六(29日)首輪推售160伙，當中150伙以價單開售；餘下10伙以招標發售。新地代理總經理胡致遠表示，項目自上周六(22日)起接受認購登記，預計今日累收逾8,000票，以價單發售的150伙計算，超額認購逾52倍，將於明日(27日)下午1時截票。

胡致遠透露，項目入票客源方面，來自新界區佔約七成，約兩成來自九龍區，餘下一成來自港島區；另以用家為主，包括分支家庭，亦有換樓客希望改善生活環境。

對於差餉物業估價署今日公布的3月份私人住宅樓價指數，胡致遠認為，今年樓市價量均穩步上升，料今年下半年的樓市前景會比上半年更好。