白石角新盤｜University Hill最快下周上載樓書 目標月底開售

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill今天(4日)公布最新銷售部署，代理總經理胡致遠表示，最快下周上載售樓說明書，目標本月底開售。
胡致遠指，由於樓盤圖則早前進行更新，現已接近完成，最快下周率先開放示範單位予傳媒參觀。項目標準單位間隔涵蓋開放式至三房，設有9種戶型，實用面積介乎約250至約650方呎，當中超過80%單位間隔為開放式至兩房；另設有特色單位。
他續指，University Hill提倡ESG概念，會所內將全面實行「走塑」計劃，以環保原料製造的可降解餐具取代即棄塑膠餐具，推廣「走塑」文化。項目將提供環保充電健身單車，積極推廣碳中和概念，邁向低碳綠色生活，同時項目更於屋苑範圍內設置智能回收箱，推行減廢及資源回收獎勵計劃。
管理費每方呎約4.88元
帝譽服務有限公司副總經理黃康儒稱，University Hill打造住戶尊享的資源共享平台，提供多樣家品及電器的租借服務，包括手提電腦、家居維修工具、汽車維修工具、精品家電等。此外，更特意與本地社企餸包購物平台「好餸 Delicious Express」攜手合作，提供獨家購物優惠予住戶，項目的手機應用程式內將加入「好餸 Delicious Express」訂購連結，住戶可隨時隨地透過手機應用程式購買食品。他補充，University Hill管理費每方呎約4.88元。
「好餸 Delicious Express」創辦人及執行董事麥慧嫻說，University Hill為「好餸 Delicious Express」於區內首個合作的私人住宅發展項目，將為住戶提供自煮餸包、湯水包、糖水包、凍肉及急凍點心等餸包訂購服務，同時屋苑範圍內更設有餸包自助販賣機。