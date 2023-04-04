白石角新盤｜University Hill最快下周上載樓書 目標月底開售

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill今天(4日)公布最新銷售部署，代理總經理胡致遠表示，最快下周上載售樓說明書，目標本月底開售。

胡致遠指，由於樓盤圖則早前進行更新，現已接近完成，最快下周率先開放示範單位予傳媒參觀。項目標準單位間隔涵蓋開放式至三房，設有9種戶型，實用面積介乎約250至約650方呎，當中超過80%單位間隔為開放式至兩房；另設有特色單位。

他續指，University Hill提倡ESG概念，會所內將全面實行「走塑」計劃，以環保原料製造的可降解餐具取代即棄塑膠餐具，推廣「走塑」文化。項目將提供環保充電健身單車，積極推廣碳中和概念，邁向低碳綠色生活，同時項目更於屋苑範圍內設置智能回收箱，推行減廢及資源回收獎勵計劃。