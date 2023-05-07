白石角新盤｜University Hill第2B期原價加推115伙 首涉開放式戶 最平332萬

新界全新盤反應理想，新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期上周五(5日)公布首張價單共138伙，新地副董事總經理雷霆表示，項目售樓廠參觀反應踴躍，故今日(7日)加推第2號價單，涉及115伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由332.55萬元起，折實平均呎價16,168元，屬原價加推，為「延續高才無敵價」。

新地代理總經理胡致遠指，2號價單首度推出開放式單位，即首兩張價單已涵蓋期數標準分層單位的全部10種戶型。新加推單位包括13伙開放式、9伙一房、90伙兩房，以及3伙三房，實用面積介乎218至546方呎。單位定價由391.24萬至1,049.88萬元，呎價介乎15,477元至22,491元；折實售價則由332.55萬至892.39萬元，折實呎價介乎13,155元至19,117元。以定價計，115伙市值逾8.4億元。