白石角新盤｜University Hill第2B期原價加推115伙 首涉開放式戶 最平332萬

新界全新盤反應理想，新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期上周五(5日)公布首張價單共138伙，新地副董事總經理雷霆表示，項目售樓廠參觀反應踴躍，故今日(7日)加推第2號價單，涉及115伙，維持最高15%折扣優惠，折實售價由332.55萬元起，折實平均呎價16,168元，屬原價加推，為「延續高才無敵價」。
新地代理總經理胡致遠指，2號價單首度推出開放式單位，即首兩張價單已涵蓋期數標準分層單位的全部10種戶型。新加推單位包括13伙開放式、9伙一房、90伙兩房，以及3伙三房，實用面積介乎218至546方呎。單位定價由391.24萬至1,049.88萬元，呎價介乎15,477元至22,491元；折實售價則由332.55萬至892.39萬元，折實呎價介乎13,155元至19,117元。以定價計，115伙市值逾8.4億元。
未來兩日公布銷售安排
入場單位為優景閣第2座1樓A6室，實用面積218方呎，開放式間隔，折實售價332.55萬元，呎價15,255元。最低呎價為優景閣第1座1樓A3室，實用面積409方呎，兩房間隔，折實售價538.04萬元，呎價13,155元。
胡致遠透露，該盤將於未來兩日公布銷售安排，有機會於本周末進行首輪銷售，並計劃以招標形式推售特色戶。
至於新地未來的推盤部署，雷霆稱，有機會於月底或下月初推售屯門「NOVO LAND第2A期」，並於下月以招標形式推售啟德PARK PENINSULA「天璽．海」。
University Hill第2B期由5座住宅大樓組成，分別為優景閣第1、2、3、5及6座，提供688伙，單位實用面積218至936方呎，間隔涵蓋開放式至三房。標準分層單位涉600伙，設有10種戶型；另提供88伙連花園或天台的特色單位。項目預計關鍵日期為2024年6月15日，樓花期長約13個月。