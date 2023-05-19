白石角新盤｜University Hill第2B期原價加推132伙 最平457萬起

新界全新盤積極推貨應市！新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期昨日(18日)完成次輪銷售，當中以價單發售的185伙即日沽清。發展商隨即原價加推第4號價單，涉及132伙，以最高15%折扣計算，折實售價由457.75萬元起，折實平均呎價16,560元，與上張3號價單折實平均呎價16,482元相若，屬原價加推。
該盤4號價單實用面積介乎289至571方呎，戶型涵蓋一房至三房，另包括16伙特色單位。價單定價由538.54至1,289.81萬元，呎價介乎15,322元至23,450元。單位折實售價則由457.75萬至1,096.33萬元，折實呎價介乎13,024至19,932元。
最低售價單位為優景閣第3座1樓A3室，實用面積289方呎，一房間隔，折實售價457.75萬元，呎價15,839元。新地指，今批單位以定價計，市值逾10.6億元。
University Hill第2B期由5座住宅大樓組成，分別為優景閣第1、2、3、5及6座，提供688伙，單位實用面積218至936方呎，間隔涵蓋開放式至三房。標準分層單位涉600伙，設有10種戶型；另提供88伙連花園或天台的特色單位。項目預計關鍵日期為2024年6月15日，樓花期長約13個月。