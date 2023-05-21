白石角新盤｜University Hill第2B期周三推售240伙 折實價327萬入場

雷霆(左)稱，University Hill預計可於今年第四季取得入伙紙；右為胡致遠。(鍾式明攝)

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期昨日(20日)落實本周三(24日)展開壓軸第三輪銷售，涉及240伙，當中222伙以價單推售，餘下18伙則以招標發售。

新地代理總經理胡致遠稱，項目周三推售的單位涵蓋開放式至三房間隔，當中以價單形式發售的222伙，以定價計市值逾17億元。扣除最高15%折扣，單位折實售價由327.77萬至1,102.96萬元，折實呎價介乎13,024元至19,932元，折實平均呎價16,613元。入場單位為優景閣第1座1樓A10室，實用面積221方呎，開放式間隔，折實售價327.77萬元，呎價14,831元。

胡致遠補充，項目將於明日(22日)截票，並於周二(23日)進行抽籤，另稱項目第1號至3號價單內少部分單位的售價調整1%至9%。