白石角新盤｜University Hill第2B期周三推售240伙 折實價327萬入場

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期昨日(20日)落實本周三(24日)展開壓軸第三輪銷售，涉及240伙，當中222伙以價單推售，餘下18伙則以招標發售。
新地代理總經理胡致遠稱，項目周三推售的單位涵蓋開放式至三房間隔，當中以價單形式發售的222伙，以定價計市值逾17億元。扣除最高15%折扣，單位折實售價由327.77萬至1,102.96萬元，折實呎價介乎13,024元至19,932元，折實平均呎價16,613元。入場單位為優景閣第1座1樓A10室，實用面積221方呎，開放式間隔，折實售價327.77萬元，呎價14,831元。
胡致遠補充，項目將於明日(22日)截票，並於周二(23日)進行抽籤，另稱項目第1號至3號價單內少部分單位的售價調整1%至9%。
預留約300伙入伙後推售
新地副董事總經理雷霆表示，University Hill自推售以來氣勢如虹，項目第2A期及第2B期4輪價單單位四度全數沽清，有見向隅客仍眾多，故落實壓軸一輪的銷售安排。
他指出，University Hill預計可於今年第四季取得入伙紙，有見發展項目入伙期將至，故第1期Silicon Hill及今期University Hill未推售的單位將留待發展項目入伙後再進行推售，涉及約300伙(扣除即將於本周三發售的項目第2B期單位)，戶型涵蓋開放式至三房。
University Hill第2B期由5座住宅大樓組成，分別為優景閣第1、2、3、5及6座，提供688伙，單位實用面積218至936方呎，間隔涵蓋開放式至三房。標準分層單位涉600伙，設有10種戶型；另提供88伙連花園或天台的特色單位。項目預計關鍵日期為2024年6月15日，樓花期長約13個月。