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2023-05-09 18:28:44

白石角新盤｜University Hill第2B期周六首輪推售183伙 折實價323萬入場

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白石角新盤｜University Hill第2B期周六首輪推售183伙 折實價323萬入場

胡致遠表示，University Hill第2B期首輪銷售涵蓋標準分層單位的全部10種戶型。

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill2B期今日(9)上載首輪銷售安排，將於本周六(13)推售183伙，當中價單發售160伙，另23伙於同日起招標，將於本周四(11)下午1時截票。

以價單發售的160伙，按定價計市值逾11.7億元。單位定價由391.24萬至1,184.76萬元，呎價介乎15,426元至22,491元；扣除最高15%折扣後，折實售價由332.55萬至1,007.04萬元，折實呎價介乎13,112元至19,117元。入場單位為優景閣第21A6單位，實用面積218方呎，開放式間隔，折實售價332.55萬元，呎價15,255元。

新地代理總經理胡致遠表示，項目首輪銷售涵蓋標準分層單位的全部10種戶型，首輪銷售共設兩個時段發售單位，其中A組買家須購最少2伙指定單位，或須購入最少1伙指定三房單位，A組買家最多可購入4伙；而B組買家可購入12伙。

白石角新盤｜University Hill第2B期周六首輪推售183伙 折實價323萬入場

University Hill第2B期首輪銷售將於本周四(11日)下午1時截票。(資料圖片)

University Hill第2B期由5座住宅大樓組成，分別為優景閣第1、2、3、5及6座，提供688伙，單位實用面積218至936方呎，間隔涵蓋開放式至三房。標準分層單位涉600伙，設有10種戶型；另提供88伙連花園或天台的特色單位。項目預計關鍵日期為2024年6月15日，樓花期長約13個月。

即睇大埔白石角University Hill第2B期最新資訊(House730)

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