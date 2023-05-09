白石角新盤｜University Hill第2B期周六首輪推售183伙 折實價323萬入場

胡致遠表示，University Hill第2B期首輪銷售涵蓋標準分層單位的全部10種戶型。

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期今日(9日)上載首輪銷售安排，將於本周六(13日)推售183伙，當中價單發售160伙，另23伙於同日起招標，將於本周四(11日)下午1時截票。

以價單發售的160伙，按定價計市值逾11.7億元。單位定價由391.24萬至1,184.76萬元，呎價介乎15,426元至22,491元；扣除最高15%折扣後，折實售價由332.55萬至1,007.04萬元，折實呎價介乎13,112元至19,117元。入場單位為優景閣第2座1樓A6單位，實用面積218方呎，開放式間隔，折實售價332.55萬元，呎價15,255元。

新地代理總經理胡致遠表示，項目首輪銷售涵蓋標準分層單位的全部10種戶型，首輪銷售共設兩個時段發售單位，其中A組買家須購最少2伙指定單位，或須購入最少1伙指定三房單位，A組買家最多可購入4伙；而B組買家可購入1至2伙。