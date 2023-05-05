白石角新盤｜University Hill第2B期首推138伙 一房最平453萬

本地大型銀行上調最優惠利率後，一手市場迎來全新盤開價。新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期昨日(4日)突擊上載售樓說明書，今日(5日)隨即公布首張價單，涉及138伙，提供最高15%折扣優惠，折實售價由453.56萬元起，折實平均呎價16,288元，與上月推出的第2A期首批折實平均呎價相若。

新地代理總經理胡致遠稱，首批138伙包括22伙一房、93伙兩房，以及23伙三房，實用面積介乎293至729方呎。價單定價由533.6萬至1,599.84萬元，呎價介乎15,426元至21,946元。折實售價則由453.56萬至1,359.86萬元，折實呎價介乎13,112至18,654元。

最低售價為優景閣第3座1樓A5室，實用面積293方呎，一房間隔，折實售價453.56萬元，呎價15,480元。最低呎價為優景閣第1座1樓A5室，實用面積410方呎，兩房間隔，折實售價537.61萬元，呎價13,112元。

保留專才優惠 首批涉 47 伙

至於發展商仍保留「科研專才/學術人才現金回贈」優惠，適用於以「建築期付款計劃」入市指定單位的買家，是次涉及47伙，佔首張價單約34%。若買家或其親屬符合科研專才/學術人才條件，即可於付清樓價後，獲得相當於樓價5%的現金回贈。此外，買家亦有機會獲得相等於樓價2%的「置安心．利息補貼現金回贈」。

胡致遠補充，University Hill第2B期將於明日(5日)起按接受認購登記，最快下周進行首輪銷售。