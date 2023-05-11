白石角新盤｜University Hill第2B期首輪截收逾7700票 超額47倍

University Hill第2B期將於本周六(13日)展開首輪銷售，包括以價單發售160伙，另有23伙於同日起招標。(資料圖片)

將於本周六(13日)展開首輪銷售的全新盤、新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期今日(11日)截票，該盤自上周五(5日)起收票，發展商表示核數仍在進行，初步點算收逾7,700個購樓意向登記，以當日價單發售160伙計算，超額認購逾47倍。

該盤以價單發售的160伙，按定價計市值逾11.7億元。單位定價由391.24萬至1,184.76萬元，呎價介乎15,426元至22,491元；扣除最高15%折扣後，折實售價由332.55萬至1,007.04萬元，折實呎價介乎13,112元至19,117元。入場單位為優景閣第2座1樓A6單位，實用面積218方呎，開放式間隔，折實售價332.55萬元，呎價15,255元；首批有約70伙可享有「科研專才/學術人才現金回贈」。

另有23伙於同日起招標，單位包括三房套連工作間戶型、連平台或連天台的特色單位。