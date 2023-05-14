白石角新盤｜University Hill第2B期首輪沽清即原價加推 周四再賣205伙

新界全新盤銷情報捷！新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期昨日(13日)首輪推售183伙，當中以價單發售的160伙即日沽清。發展商即晚原價加推第3號價單，涉及206伙，並同步落實本周四(18日)進行次輪銷售205伙，當中185伙以價單推售，另20伙則同日起招標。

新地代理總經理胡致遠總結項目首輪銷情，A組、即大手組別買家涉20組，當中最大額成交的兩組客人分別斥資約1,700萬及1,900萬元購入2伙。買家地區分布方面，新界區佔約七成，九龍及港島區分別佔約20%及10%。