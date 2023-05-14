白石角新盤｜University Hill第2B期首輪沽清即原價加推 周四再賣205伙

新界全新盤銷情報捷！新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill第2B期昨日(13日)首輪推售183伙，當中以價單發售的160伙即日沽清。發展商即晚原價加推第3號價單，涉及206伙，並同步落實本周四(18日)進行次輪銷售205伙，當中185伙以價單推售，另20伙則同日起招標。
新地代理總經理胡致遠總結項目首輪銷情，A組、即大手組別買家涉20組，當中最大額成交的兩組客人分別斥資約1,700萬及1,900萬元購入2伙。買家地區分布方面，新界區佔約七成，九龍及港島區分別佔約20%及10%。
胡致遠表示，項目新加推的206伙實用面積介乎218至729方呎，單位定價由385.62萬至1,658.19萬元，呎價介乎15,514元至22,764元。扣除最高15%折扣後，折實售價由327.77萬至1,409.46萬元，折實呎價13,187元至19,350元，折實平均呎價16,482元。最低售價為優景閣第1座1樓A10單位，實用面積221方呎，開放式間隔，折實售價為327.77萬元。
次輪周二截票
新地副董事總經理雷霆指，University Hill第2B期將於周四進行次輪銷售，單位戶型涵蓋開放式至三房，單位折實售價由 332.55萬至935.75萬元，折實呎價介乎13,852元至19,350元。入場單位為優景閣第3座1樓A6單位，實用面積218方呎，屬開放式間隔，折實售價為332.55萬元，呎價15,255元。項目將於周二(16日)截票，並於周三(17日)進行抽籤。雷霆透露，集團部署最快月底推出屯門NOVO LAND第2A期應市。