白石角新盤｜University Hill預告24小時內上載樓書 下周中開價

本月焦點新盤之一、新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill預告即將上載售樓說明書，新地代理總經理胡致遠表示，項目樓書籌備進度理想，將於24小時內公布，並計劃本周內率先開放示範單位予傳媒參觀。

將新設巴士總站

雷霆稱，為配合區內的發展及長遠規劃，University Hill對出的博研路將預計於入伙時新設巴士總站，屆時將設九巴900號線來往University Hill至灣仔會展、82D號線連接港鐵大圍站，以及28S循環線小巴線，前往沙田市中心。

九龍巴士（一九三三）助理車務總監楊晉瑋補充，新巴士站預計明年首季落成，而900號線途經西九龍公路到達西隧轉車站，住戶可享轉乘網絡優勢，並迅速直達西九、中環及金鐘等核心商業區。至於University Hill住戶入伙後，每戶可獲半價購買九巴月票一張優惠。

另外，新地於今日項目記者會上特別播放900號線的模擬行車片段，展示從項目出發至中環、金鐘及灣仔所需時間。

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