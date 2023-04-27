白石角新盤｜University Hill首輪截收逾1萬票 超額逾68倍

University Hill經核數後共接獲10,398個購樓意向登記，以價單發售的150伙計算，超額認購逾68倍。

新鴻基地產(016)大埔白石角University Hill將於本周六(29日)首輪推售160伙，當中150伙以價單開售；餘下10伙為特色單位，將以招標發售。

項目自上周六(22日)起接受認購登記，今日(27日)截票，經核數後共接獲10,398個購樓意向登記，當中包括74票為代理入票。以價單發售的150伙計算，超額認購逾68倍，巿場反應熱烈。

University Hill首輪銷售單位戶型涵蓋一房至三房，以最高15%折扣優惠計，單位折實售價由437.24萬至1,105.83萬元，折實呎價介乎13,357元至19,321元。

入場單位為漾景閣第5B座15樓A1室，實用面積297方呎，一房間隔，折實售價437.24萬元，呎價14,722元；最低呎價為漾景閣第3座2樓A3室，實用面積457方呎，兩房間隔，折實售價610.44萬元，呎價13,357元。