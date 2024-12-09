白石角蝕讓不斷 海日灣II兩房3年輸百萬 天賦海灣四房見近5年低價沽｜二手市況

樓市觀望氣氛轉濃，二手交投續於低位橫行，蝕讓重災區之一大埔白石角再有業主損手出貨。
市場消息透露，白石角海日灣II 9座低層H室，實用面積約614方呎，兩房套連儲物室間隔。最初以785萬元放售，議價後減價45萬元或約5.7%，至740萬元沽出，呎價約12,052元。
據悉，原業主於2021年以844萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損104萬元，物業期內貶值約12.3%。翻查資料，單位對上兩層H室，實用面積及間隔相若，今年8月以800萬元售出，呎價約13,029元，可見同類型單位造價相隔4個月造價回落60萬元或約7.5%。
資料顯示，海日灣II位於大埔半山創新路18號，2020年入伙，共有12座，提供1,408個單位。
天賦海灣入市11年慘蝕241萬
另外，消息指白石角天賦海灣1期19座低層C室，實用面積約933方呎，屬四房間隔，最新以863萬元易手，呎價約9,250元，見屋苑近5年低位。
原業主於2013年以約1,104萬元一手購入單位，持貨約11年，現轉售帳面蝕約241萬元，物業期內大幅貶值約21.8%。據區內代理透露，原業主購入單位選用發展商的二按貸款，至2021年再加按借貸，今年年中又向財務公司加按，料因財困而低市價沽貨。