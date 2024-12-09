白石角蝕讓不斷 海日灣II兩房3年輸百萬 天賦海灣四房見近5年低價沽｜二手市況

樓市觀望氣氛轉濃，二手交投續於低位橫行，蝕讓重災區之一大埔白石角再有業主損手出貨。

市場消息透露，白石角海日灣II 9座低層H室，實用面積約614方呎，兩房套連儲物室間隔。最初以785萬元放售，議價後減價45萬元或約5.7%，至740萬元沽出，呎價約12,052元。

據悉，原業主於2021年以844萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損104萬元，物業期內貶值約12.3%。翻查資料，單位對上兩層H室，實用面積及間隔相若，今年8月以800萬元售出，呎價約13,029元，可見同類型單位造價相隔4個月造價回落60萬元或約7.5%。