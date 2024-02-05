百老匯家族愛掃磚頭 斥1.75億購赤柱SOLACE洋房 近3年豪擲逾10億｜豪宅成交

新一年豪宅市場表現不俗，近期再現著名投資者入市個案。市場消息指，百老匯電器家族斥資約1.75億元入市東立地產旗下赤柱洋房項目「SOLACE」，屬該項目首宗一手成交。

「SOLACE」位處赤柱村道52及54號，提供6幢洋房，實用面積由約2,496至2,787方呎，全屬四房間隔，所有洋房附設裝修，當中3幢伙連家具出售，已屆現樓。據代理表示，最新沽出為54A號洋房，實用面積2,787方呎，成交價1.75億元，呎價約62,792元，買家以公司股權轉讓形式購入洋房。

東立地產陳玉成向傳媒表示，集團目前主力推售「SOLACE」，意向呎價約7萬元；而集團旗下另一個豪宅項目壽臣山道西的「南天第」亦計劃於年內登推出。