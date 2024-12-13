皇第頂層三複式大宅曝光！採「空中遊艇」設計 連逾7000萬裝修(多圖有片)｜渣甸山豪宅

由資本策略地產(497)、泛海國際(129)及高富諾亞太區合作發展的渣甸山豪宅項目「皇第」21樓至23樓頂層特色示範單位亮相，實用面積6,867方呎，屬項目最後一伙連裝修特色大宅，由英國室內設計師Tara Bernerd設計，靈感源自「空中遊艇(Yacht in the Sky)」，三複式單位分為上、中及下甲板，頂層天台更配備私人泳池，裝修連全屋名牌家具合耗資逾7,000萬元。

單位一共分為四層，室內部分的三層由私人升降機連接，分別為21樓的下甲板 (Lower Deck)、22樓的主甲板 (Main Deck)，以及23樓的後甲板(Aft Deck)，另戶外部分的天台名為上甲板 (Upper Deck)。三複式大宅經設計師的精心安排，項目室內設計及空間規劃結合大廈外牆之曲線特點，使柔和氣氛貫通室內外空間，令人猶如置身於空中遊艇一樣，氣派超凡，從單位居高臨下，可俯瞰渣甸山低密度洋房群，亦可遠眺中環及半山一帶繁華景致，令住戶仿如置身空中遊艇般，為奢華生活定下新的定義。

22樓主甲板層：娛樂空間

設計師選取米、啡兩色為主調，其中22樓的主甲板層，主要為娛樂空間，包括有音樂廳、品酒區、室外平台、影音房及遊戲室。玄關設計成偌大的音樂廳，一座三角琴即映入眼簾，毗連音樂廳的偏廳，放置了一組墨綠色絲絨沙發，並選用遊艇及私人飛機專用的太平品牌花紋地毯。另一邊的特色牆安裝了葡萄牙品牌Glamm壁爐，令室內暖意洋溢。

音樂廳旁為品酒區，設有靠牆酒櫃，設計師在一旁的偏廳採用英國品牌Linley芥末黃色絲絨沙發；與品酒區相連的平台配置遊艇柚木地板，猶如遊艇的室外甲板，並放置了一套意大利品牌minotti半圓形沙發，以及意大利品牌B&B Italia戶外餐桌和餐椅；並備有遊艇專用的seasmart篷布，可遮太陽擋雨。住戶亦可打開一整排落地玻璃窗，連接平台和品酒區的室內外空間，仿如置身於遊艇甲板上舉行派對。

設計師利用英國品牌element 7橡木紋地板打造全屋木地板，配襯一大幅凹凸有序的木飾面牆及意大利雲石牆身，打通整個室內空間；同層的另一側為影音房，放置了意大利品牌Meridiani翠綠色絲絨沙發，與窗外翠綠山巒互相呼應，搭配淺灰色彩不規則條子圖案地毯。單位附設私人升降機連接室內三層，除此之外，單位由旋轉樓梯貫通上下三層，樓梯全由意大利雲石鋪砌，配合實木扶手和流線造型，加上貫穿三層中空的水滴型玻璃吊燈，由人手裝上超過600粒手工吹製玻璃。