皇第頂層三複式大宅曝光！採「空中遊艇」設計 連逾7000萬裝修(多圖有片)｜渣甸山豪宅

由資本策略地產(497)、泛海國際(129)及高富諾亞太區合作發展的渣甸山豪宅項目「皇第」21樓至23樓頂層特色示範單位亮相，實用面積6,867方呎，屬項目最後一伙連裝修特色大宅，由英國室內設計師Tara Bernerd設計，靈感源自「空中遊艇(Yacht in the Sky)」，三複式單位分為上、中及下甲板，頂層天台更配備私人泳池，裝修連全屋名牌家具合耗資逾7,000萬元。
單位一共分為四層，室內部分的三層由私人升降機連接，分別為21樓的下甲板 (Lower Deck)、22樓的主甲板 (Main Deck)，以及23樓的後甲板(Aft Deck)，另戶外部分的天台名為上甲板 (Upper Deck)。三複式大宅經設計師的精心安排，項目室內設計及空間規劃結合大廈外牆之曲線特點，使柔和氣氛貫通室內外空間，令人猶如置身於空中遊艇一樣，氣派超凡，從單位居高臨下，可俯瞰渣甸山低密度洋房群，亦可遠眺中環及半山一帶繁華景致，令住戶仿如置身空中遊艇般，為奢華生活定下新的定義。
22樓主甲板層：娛樂空間
設計師選取米、啡兩色為主調，其中22樓的主甲板層，主要為娛樂空間，包括有音樂廳、品酒區、室外平台、影音房及遊戲室。玄關設計成偌大的音樂廳，一座三角琴即映入眼簾，毗連音樂廳的偏廳，放置了一組墨綠色絲絨沙發，並選用遊艇及私人飛機專用的太平品牌花紋地毯。另一邊的特色牆安裝了葡萄牙品牌Glamm壁爐，令室內暖意洋溢。
音樂廳旁為品酒區，設有靠牆酒櫃，設計師在一旁的偏廳採用英國品牌Linley芥末黃色絲絨沙發；與品酒區相連的平台配置遊艇柚木地板，猶如遊艇的室外甲板，並放置了一套意大利品牌minotti半圓形沙發，以及意大利品牌B&B Italia戶外餐桌和餐椅；並備有遊艇專用的seasmart篷布，可遮太陽擋雨。住戶亦可打開一整排落地玻璃窗，連接平台和品酒區的室內外空間，仿如置身於遊艇甲板上舉行派對。
設計師利用英國品牌element 7橡木紋地板打造全屋木地板，配襯一大幅凹凸有序的木飾面牆及意大利雲石牆身，打通整個室內空間；同層的另一側為影音房，放置了意大利品牌Meridiani翠綠色絲絨沙發，與窗外翠綠山巒互相呼應，搭配淺灰色彩不規則條子圖案地毯。單位附設私人升降機連接室內三層，除此之外，單位由旋轉樓梯貫通上下三層，樓梯全由意大利雲石鋪砌，配合實木扶手和流線造型，加上貫穿三層中空的水滴型玻璃吊燈，由人手裝上超過600粒手工吹製玻璃。
頂層上甲板：逾1100呎天台
23樓全層為主人套房，設有一個偏廳並連接近500方呎的室外平台。主人睡房貫徹低調奢華的設計風格，地台滿鋪米色幾何圖案地毯，採用凹凸有序的木飾 面床背牆，配襯淺色的訂製大床和造型獨特的Craft Associates座椅。步入式衣帽間空間，配合橡木衣櫃，空間實用雅致，女主人浴室的地台、牆身和洗手盆均鋪上意大利雲石牆身，整體色調明亮，採光和空間感十足，衛浴設備採用澳洲衛浴品牌Apaiser鵝蛋形獨立式浴缸、美國衛浴品牌Kallista雙盆洗手台、淋浴花灑頭及其他衛浴設備，締造雅致現代的沐浴空間。近寢區的浴室屬於男主人的天地，採用深灰色主調，地台、牆身和洗手盆均鋪上土耳其石材，洗手盆及其他衛浴設備均採用Kallista衛浴設備，相連的衣帽空間雅致實用以木色為主。
上甲板位於整個物業的頂層位置，屬單位天台部分，面積廣達1,103方呎，設有逾12米長的室外私人泳池和柚木日光浴平台，供戶主隨時隨地躺在上面曬太陽，又或成為觀星的露天劇場，更重要是可以在此飽覽整個渣甸山景致。
21樓下甲板：客飯廳、廚房及套房
「皇第」21樓的下甲板由3個部份組成，分別是客飯廳、廚房及三間套房。客飯廳地台為意大利雲石，整體採用柔和自然色調，運用木材、絲質及羊毛等自然物料。飯廳使用美國Gabriel Scott吊燈，以黃銅、玻璃等材料，配合來自日本的胡桃木色餐椅和訂製10人胡桃木餐桌；客廳擺放了意大利B&B Italia米色雙人沙發，電視櫃牆身採用和地台相同石材。客飯廳和套房中間有趟門，可靈活分隔會客和套房空間。
套房一設有露台和電動玻璃趟門，引景入室，通過一排高光灰色步入式衣帽間，來到寬敞的衛浴空間，地台和牆身均採用意大利石材，設鵝蛋形獨立式浴缸及雙盆洗手台，採光和空間感十足。至於套房二，色調較沉實，使用實木地板，同樣採用灰色絨毛牆紙和同色系傢具，配襯molteni&C床頭櫃，感覺優雅時尚；套房三則採用米色主調，米色捫布牆身，真皮縫紉式設計的米色床背牆，與一系列米色亮漆面衣櫃互相呼應，B&B Italia粉紅色座椅則與粉色睡床靠相映成趣。
廚房地台採用意大利廚櫃品牌minotticucine廚櫃，廚櫃飾面和牆身採用意大利石材，配襯木紋門板，和諧自然。廚房電器一應俱全，備有Sub-Zero酒櫃、雙門雪櫃，並設有功能完善的中、西廚爐具，包括Miele氣體煮食爐、電磁爐、抽油煙機、焗爐、蒸焗爐、洗碗碟機、抽真空機及unico的中式炒爐；中島吧檯同樣採用意大利石面，偌大的空間讓戶主可以輕鬆下廚或安排到會上門，隨時隨地可以烹調中西式美食。
皇第提供16個分層單位，實用面積由約2,800至逾6,800方呎。21樓至23樓頂層三複式大宅目前以「全球招租」方式推出，意向呎租約400元，月租約280萬元，隨即開放予有意承租人士預約參觀。發展商表示，如若接獲理想叫價，亦不排除將單位放售，意向價約7億至8億元。