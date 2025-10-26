皇第頂層三複式戶4.2億成交 全盤16伙沽清｜渣甸山豪宅

受惠於市場氣氛帶動，頂級豪宅市場交投步伐明顯加快。由資本策略地產(497)、泛海國際(129)及高富諾亞太區合作的渣甸山「皇第」售出全盤最後1伙，為21、22及23樓單位頂層三複式戶(Penthouse)，實用面積6,867方呎，連1,103方呎天台，以4.2億元售出，呎價約61,162元；同時項目全數16個單位沽清。
發展商指，上述單位為項目最後1伙連裝修特色大宅，屬東半山最大面積的頂層單位，由英國著名室內設計師Tara Bernerd設計，靈感源自「空中遊艇 (Yacht in the Sky)」，裝修連全屋名牌傢具合耗資逾7,000萬元。三複式單位分為上、中及下甲板，頂層天台更配備私人泳池，居高臨下猶如置身於空中的遊艇，可俯瞰整個渣甸山及遠眺中環、半山一帶繁華景致。
翻查資料，上述的頂層三複式戶於去年底曾進行「全球招租」，意向呎租約400元，即月租近280萬元，挑戰全港分層呎租新高。不過當時發展商表示，若接獲理想叫價，亦不排除將單位放售。
全盤合共套現逾42億
資本策略地產有限公司執行董事何樂輝表示，集團旗下項目向來珍罕難求，「皇第」為渣甸山傳統豪宅地段中地標式分層住宅項目，僅此16伙。項目沽出最後1伙，全數單位沽清，合共套現逾42億元。市場對優質特色單位的需求更見殷切，集團旗下頂級豪宅項目亦屢錄成交，相信未來超級豪宅交投可望看高一線。