皇第5696呎複式示範單位曝光 採法式古典奢華風(多圖有片)｜渣甸山豪宅

由資本策略、泛海國際及高富亞太區合作發展的渣甸山豪宅項目「皇第」首度開放19樓至20樓複式單位A，實用面積5,696方呎，連84方呎露台，屬四房三套房設計，是項目唯一一個大平層複式單位。單位室內設計由法國著名建築及室內設計大師Richard Martinet親自操刀。受法國高端時裝秀的啟發，單位設計完美結合法式優雅以及現代設計元素，層次分明的空間布局及天花設計，以大量金色作點綴，將低調內斂的法式古典奢華，發揮得淋漓盡致。發展商透露，單位連5,000萬元裝修及家具，現推出市場轉售為租，意向月租逾100萬元，目標呎租約250元，同步開放予意向租客預約參觀。

甫入「Master Duplex」單位，玄關位置以價值超過200萬元的意大利Promemoria開放式酒櫃分隔，内嵌Sub-Zero酒櫃，其高雅瑰麗的深色調，與玉石檯面形成對比，成為一室焦點，而兩則各擺放了法國Saint-Louis水晶座地燈，配上意大利Poltrona Frau迷你酒櫃，雅致的品酒空間盡顯屋主的尊尚氣派。 繞過玄關的酒櫃進入客飯廳及會客活動空間，率先被戶外的景色所吸引。大宅兩邊均設有比利時Reynaers Aluminum設計的270度無邊際景觀電動角窗，只需按下開關即可打通室內外空間，將渣甸山獨有的翠綠山景盡收眼底。客飯廳地面以來自歐洲的三款天然珍貴石材鋪砌，拼湊高貴優雅的方格圖案，一室大氣雅致。主廳選用簡約雋永的法國Hermes灰白色布藝皮革梳化連躺椅、偏廳放置意大利B&B Italia米色布藝沙發及法國Louis Vuitton古董箱子，塑造出法式典雅家居。