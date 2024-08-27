皇第5696呎複式示範單位曝光 採法式古典奢華風(多圖有片)｜渣甸山豪宅

由資本策略、泛海國際及高富亞太區合作發展的渣甸山豪宅項目「皇第」首度開放19樓至20樓複式單位A，實用面積5,696方呎，連84方呎露台，屬四房三套房設計，是項目唯一一個大平層複式單位。單位室內設計由法國著名建築及室內設計大師Richard Martinet親自操刀。受法國高端時裝秀的啟發，單位設計完美結合法式優雅以及現代設計元素，層次分明的空間布局及天花設計，以大量金色作點綴，將低調內斂的法式古典奢華，發揮得淋漓盡致。發展商透露，單位連5,000萬元裝修及家具，現推出市場轉售為租，意向月租逾100萬元，目標呎租約250元，同步開放予意向租客預約參觀。
甫入「Master Duplex」單位，玄關位置以價值超過200萬元的意大利Promemoria開放式酒櫃分隔，内嵌Sub-Zero酒櫃，其高雅瑰麗的深色調，與玉石檯面形成對比，成為一室焦點，而兩則各擺放了法國Saint-Louis水晶座地燈，配上意大利Poltrona Frau迷你酒櫃，雅致的品酒空間盡顯屋主的尊尚氣派。 繞過玄關的酒櫃進入客飯廳及會客活動空間，率先被戶外的景色所吸引。大宅兩邊均設有比利時Reynaers Aluminum設計的270度無邊際景觀電動角窗，只需按下開關即可打通室內外空間，將渣甸山獨有的翠綠山景盡收眼底。客飯廳地面以來自歐洲的三款天然珍貴石材鋪砌，拼湊高貴優雅的方格圖案，一室大氣雅致。主廳選用簡約雋永的法國Hermes灰白色布藝皮革梳化連躺椅、偏廳放置意大利B&B Italia米色布藝沙發及法國Louis Vuitton古董箱子，塑造出法式典雅家居。
主人套房設雙衣帽間
長型活動空間的另一邊為飯廳入口，以意大利Paolo Castelli黑色圓桌配上金鋼底座，頂上懸掛著一盞法國Saint-Louis手工水晶燈，將低調奢華的設計風格伸延至飯廳。偌大的飯廳中央懸掛著做工精細的法國Bagues水晶燈，以多枚銀色葉片作點綴，配合圓形手工天花牆身及人手繪製的風景壁畫牆紙，將窗外四周翠綠山景融合室內設計之中。相連的廚房闊落，用上意大利頂級廚櫃品牌minotticucine，以白色天然雲石配上深色實木注入意大利典雅品味，更備有一應俱全的廚具和工作枱面，增添收納及工作空間。
19樓與20樓由雅緻的白色高光旋轉樓梯連接，樓梯整組於現場噴油及接駁，手工非常講究，猶如藝術雕塑，中空位置垂吊意大利Paolo Castelli水滴形水晶燈，整個空間彷如珍稀之藝術收藏。沿樓梯拾步而上，可到20樓的睡房區。大宅為三套房設計，穿過走廊達主人套房區域，走廊牆身貼上深啡色木皮並掛上掛畫，猶如進入私人畫廊之中。主人套房沿用金色為主色調，門口放上米白色弧形梳化，床背牆以意大利Paolo Castelli金色葉子狀的壁燈點綴，延續大宅整體設計，窗外更遠望中環繁華夜景及渣甸山山景。主人套房特設雙衣帽間，左邊為男主人衣帽間及浴室，衣帽間以深色實木為主，浴室地台、洗手盆及牆身均選用歐洲進口石材，感覺靜謐舒適。穿過女主人衣帽間則可到達鋪滿白色雲石的浴室，選用意大利Statuario White大理石，配上以原塊白色雲石鑿成的浴缸，一室通透明亮。另外一個套房設有閱讀空間，以落地書櫃營造文藝氛圍。甫入房內透過L形的落地玻璃窗便可享客廳同享之渣甸山山景。房內同樣設有衣帽間，連接以特色玻璃根裂痕花紋全石面門鋪砌的浴室，盡顯法式優雅簡約設計。
皇第提供16個分層單位，實用面積由約2,800至逾6,800方呎，現餘4伙暫未售出，當中僅19樓至20樓複式單位A現推出招租。發展商預計，今年底前項目能再沽出1至2伙。