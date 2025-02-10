皇都一個月內沽清標準四房維港珍藏大宅 最後1伙近4555萬售出｜北角新盤

「皇都」維港珍藏大宅自上月招標發售以來，已成功售出14伙維港珍藏大宅，當中標準四房全數沽清，合共套現近5.5億元。

發展商表示，「皇都」上周六(8日)起收票，迄今累收逾3,600票，按首兩張價單143伙計算，超額認購逾24倍，預告短期內上載銷售安排，最快本周末發售。

「皇都」維港珍藏大宅自上月招標發售以來，已成功售出14伙維港珍藏大宅，當中標準四房全數沽清，合共套現近5.5億元，平均售價近4,000萬元，平均售價逾3.43萬元，銷情非常理想。

港島區新盤受追捧，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(10日)錄得大額成交，招標售出最後1伙標準四房單位，為CLASSY COLLECTION雅致．邸 32樓B2單位，四房一套連儲物室間隔，實用面積1,246方呎，成交價4,554.57萬元，呎價約36,554元。

「皇都」住客會所HERITAGE HOUSE設施多元化，動靜皆宜，包括瑰麗雅室、威士忌閣、宴會廳、廚藝坊、戲院、戶外游泳池、健身室及瑜伽室等，住戶尊享瑰麗級酒店式會所服務，以ARTISANAL LIVING為生活理念，以4大主題(1. Home-makase，2. Personal Wellness、3. Pet Wellness 及4. Housecall Management)打造貼心服務。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。

即睇北角皇都最新資訊 (House730)