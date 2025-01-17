皇都一周標售10伙 平均售價近4000萬 加推2伙下周二起招標｜北角新盤

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，「皇都」維港珍藏大宅深受市場追捧，平均售價近四千萬元，平均呎價逾34,300元，當中NOBLE COLLECTION典藏‧邸，四房兩套連儲物室間隔，實用面積1,522方呎率先全數沽清。

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」銷情熾熱，一周成功火速標售10伙維港珍藏大宅，合共套現近4億元，當中不乏國際買家及大手豪客。項目今日(17日)最新標售出GLAMOUR COLLECTION璀璨‧邸28樓B1室，三房一套連儲物室間隔，實用面積834方呎，連同1個車位，售價2618萬元，呎價31,391元。

盡推所有維港珍藏標準大宅

何家欣指，為回應市場對「皇都」維港珍藏大宅的殷切需求，今天六度加推，盡推所有維港珍藏標準大宅，最新加推2伙為GLAMOUR COLLECTION璀璨‧邸，分別為33樓及35樓B1室，三房一套連儲物室間隔，實用面積834方呎。單位將於下周二(21日)起招標，每日招標，每日截標。

「皇都」今日於集團旗下中環高奢私人會所HKGTA Town Club舉辦一場文化盛宴，邀請了系內客戶NEW WORLD ELITE及NEW WORLD CLUB VIP參與，與曾為瑰麗酒店集團設計香港總部的跨領域設計公司Lim+ Lu 交流，讓VIP更了解「STATE PAVILIA 皇都」的瑰麗設計理念及細節。「皇都」向購入維港六大珍藏之作的買家送贈HKGTA Town Club 3年會籍，價值約24.88萬至48.88萬元。