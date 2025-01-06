皇都一房面積306呎起 住宅基座設四層零售樓面 戲院原址保留｜新盤樓書

新世界發展(017)旗下北角皇都戲院重建項目「皇都」日前上載售樓說明書，住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，項目預計關鍵日期為2026年12月31日，樓花期長約23個月。

項目設兩大區域 兩房佔近六成

住宅單位分布方面，標準單位樓層每層設16伙及5部升降機。「皇都」設兩大區域，包括27樓及以上的「VICTORIA ZONE」及27樓以下的「SIGNATURE ZONE」。

項目主打兩房單位提供228伙，佔全盤逾58%，實用面積由416至621方呎；一房涉125伙，佔約32%，實用面積由343至362方呎；一房及兩房主要位於「SIGNATURE ZONE」。三房提供20伙，實用面積由726至1,079方呎；四房涉7伙，實用面積1,246至1,522方呎。另提供8伙連平台及天台特色單位，實用面積由306至1,522方呎。