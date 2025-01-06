皇都一房面積306呎起 住宅基座設四層零售樓面 戲院原址重建｜新盤樓書

新世界發展(017)旗下北角皇都戲院重建項目「皇都」日前上載售樓說明書，住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，項目預計關鍵日期為2026年12月31日，樓花期長約23個月。
「皇都」將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目；從布局圖來看，住宅大樓正面向渣華道臨海方向，設高4層零售樓面及第5層住客會所，住宅部分由第6層至35層；寫字樓相鄰住宅大樓，設16層，西南側對外朝向電廠街；戲院位於原址，面朝英皇道，可見屋頂「飛拱」設計保留原貌。
項目設兩大區域 兩房佔近六成
住宅單位分布方面，標準單位樓層每層設16伙及5部升降機。「皇都」設兩大區域，包括27樓及以上的「VICTORIA ZONE」及27樓以下的「SIGNATURE ZONE」。
項目主打兩房單位提供228伙，佔全盤逾58%，實用面積由416至621方呎；一房涉125伙，佔約32%，實用面積由343至362方呎；一房及兩房主要位於「SIGNATURE ZONE」。三房提供20伙，實用面積由726至1,079方呎；四房涉7伙，實用面積1,246至1,522方呎。另提供8伙連平台及天台特色單位，實用面積由306至1,522方呎。
全盤僅設1伙連天台特色戶
全盤最細單位為6樓B9室，一房間隔，實用面積306方呎，連88方呎平台。至於最大單位為35樓A1室，四房雙套間隔，實用面積1,522方呎，連934方呎天台，屬項目唯一一伙連天台特色單位。發展商早前預告，項目將首推24伙位於「VICTORIA ZONE」的「維港六大珍藏之作」以招標形式發售，單位享維港煙花海景，包括16伙三房及8伙四房，實用面積由834至1,522方呎，特色單位成交呎價有望挑戰港島東新高。
「皇都」停車位位於地庫1樓至3樓，合共提供89個住宅停車位，平均約4戶人爭一個停車位。