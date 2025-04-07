皇都三房套3021萬標售 成交呎價2.8萬｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(7日)錄得一宗成交，招標售出最後1伙「GRANDEUR COLLECTION輝煌．邸」，單位為27樓A1室，三房一套連儲物室間隔，實用面積1,079方呎，成交價3,021.2萬元，呎價2.8萬元。

發展商指，所有「GRANDEUR COLLECTION輝煌．邸」單位已全數沽清。自標售以來，維港珍藏大宅深受市場追捧，當中所有四房大宅全數沽清，維港珍藏大宅平均售價近4,000萬元，平均呎價近3.5萬元，銷情非常熾熱，項目僅餘最後2伙三房一套維港珍藏大宅待沽。

買家透露追捧新世界品牌，鍾情其專利、註冊及匠心設計，加上項目屬國際級大型文化綜合地標發展，擁一級歷史戲院建築，加上「皇都」基座商場「STATE THEATRE by K11」為港島核心區首個K11品牌商場，具不可替代獨有價值。