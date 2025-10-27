皇都全盤僅餘37伙 料短期內加價最多5%｜北角新盤

新世界發展零售業務負責人及K11香港首席執行官林灝哲 (右二）、K11 助理總經理租務黃嘉燕 (右)、新世界發展營業及市務部總監何家欣 (左二)、新世界發展營業及市務部助理總經理楊境豪 (左)

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，上周五有大手買家再添食，前後共斥資逾3,300萬元，購入4伙作投資。由於項目深受投資者歡迎，全盤僅餘最後37伙待售，以90天即供付款，售價介乎736.3萬至1,393.3萬元，呎價介乎20,510至31,089元，餘貨短期將加價3至5%。

新世界發展零售業務負責人及K11香港首席執行官林灝哲表示，STATE THEATRE by K11為區內近十年最大的住宅基座商場之一，引入嶄新餐飲零售體驗，融匯這座富有72年歷史的建築，打造全新的綜合型美食零售地標。四層高商場，總樓面面積約8.5萬方呎，舖位約40至50間。租戶組合以特色餐飲、優質生活品味及文化體驗為核心，並匯聚富有北角情懷的商戶。STATE THEATRE by K11四通八達，主要動線南北貫通英皇道及渣華道，將商業新翼及原有皇都戲院無縫連接，串聯周邊社區。

指定買家可獲總值10萬「K11文化品味禮遇」

新世界發展營業及市務部助理總經理陳冬陽指，為了體驗項目「融古匯今」的精神理念，本周四(30日)晚上將會舉行「STATE THEATRE by K11 x CantonPop Soirée皇都繁花夜」，邀請New World CLUB及New World ELITE的尊貴客戶，以及K11系內租戶參加，當晚將會邀請樂隊結合當代西方流行音樂元素和粵語的語言特性，重新感受廣東歌經典情懷，亦設有獨特的打卡點及懷舊小食，讓一眾參加者沉醉於皇都繁花之夜。同時，為了答謝買家的支持，凡於10月31日至11月30日期間，購買皇都單位之買家，可獲「K11文化品味禮遇」，享受K Dollar 獎賞 (價值2萬元)、3個月KLUB 11黑卡會籍及尊尚體驗，名額5個，總值10萬元。