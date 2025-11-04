皇都兩房成交呎價逾2.2萬 同類戶僅餘最後2伙｜北角新盤

為了答謝買家的支持，即日起至11月30日期間，購買「皇都」單位之買家，可獲「K11文化品味禮遇」，享受K Dollar獎賞(價值港幣$20,000)、3個月KLUB 11黑卡會籍及尊尚體驗，名額5個，總值$100,000，現只剩下最後兩個名額。

據了解，本地買家追捧新世界品牌，鍾情基座商場「STATE THEATRE by K11」為港島核心區首個K11品牌商場，加上項目鄰緊港鐵站，地理位置優越，屬國際級大型文化綜合地標發展，擁一級歷史戲院建築，具不可替代獨有價值，故購入單位作自住。

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(4日)售出1伙，單位為VICTORIA ZONE 35樓A9室，實用面積437方呎，兩房設計，以966.9萬元成交，呎價22,126元；全盤僅餘最後2伙兩房單位。

發展商表示，全盤迄今累售356伙，佔全盤單位近92%，當中不乏名人、外籍買家及大手豪家，銷情非常理想，其中以價單形式售出單位中，逾80%買家選用即供付款，套現逾38億元，其中「THE LEGACY傳承．邸」呎價5.1萬元創下項目新高；全盤僅餘最後32伙待售。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。