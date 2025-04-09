皇都兩房1041萬成交 累沽307伙 新增16.8萬置業禮遇｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」銷情理想，新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目今天(9日)再錄成交，售出26樓A8室，兩房連儲物室間隔，實用面積524方呎，成交價1,041.7萬元，呎價19,880元。目前全盤累沽307伙，平均成交呎價約22,500元，佔可銷售單位逾92%，套現逾34億元，成為「首季新盤吸金皇」。

新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽指，為答謝買家支持，「皇都」特為買家送上「吸金皇禮遇」，名額僅3個。凡於本周日(13日)起至本月30日期間，購入指定一房單位買家(22至23樓A7、21樓B6、23樓B6、22至23樓B7)，可享168,000元家具禮遇，當中包括匠心設計餐枱、餐椅、電視櫃、三合一多功能衣櫃及儲物空間等。

僅餘最後 2 伙維港珍藏大宅待沽

新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪稱，自標售以來，「VICTORIA ZONE維港珍藏大宅」深受市場追捧，當中所有四房大宅全數沽清，維港珍藏大宅平均售價近4,000萬元，平均成交呎價近35,000元。項目僅餘最後2伙三房一套維港珍藏大宅待沽(33樓及35樓B1室)；而「SIGNATURE ZONE」僅餘最後2伙兩房待沽(23樓及26樓A6室)。