皇都兩房1041萬成交 累沽307伙 新增16.8萬置業禮遇｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」銷情理想，新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目今天(9日)再錄成交，售出26樓A8室，兩房連儲物室間隔，實用面積524方呎，成交價1,041.7萬元，呎價19,880元。目前全盤累沽307伙，平均成交呎價約22,500元，佔可銷售單位逾92%，套現逾34億元，成為「首季新盤吸金皇」。
新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽指，為答謝買家支持，「皇都」特為買家送上「吸金皇禮遇」，名額僅3個。凡於本周日(13日)起至本月30日期間，購入指定一房單位買家(22至23樓A7、21樓B6、23樓B6、22至23樓B7)，可享168,000元家具禮遇，當中包括匠心設計餐枱、餐椅、電視櫃、三合一多功能衣櫃及儲物空間等。
僅餘最後2伙維港珍藏大宅待沽
新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪稱，自標售以來，「VICTORIA ZONE維港珍藏大宅」深受市場追捧，當中所有四房大宅全數沽清，維港珍藏大宅平均售價近4,000萬元，平均成交呎價近35,000元。項目僅餘最後2伙三房一套維港珍藏大宅待沽(33樓及35樓B1室)；而「SIGNATURE ZONE」僅餘最後2伙兩房待沽(23樓及26樓A6室)。
錄約26組大手豪客
新世界發展營業及市務(特別項目)部經理陳詠欣透露，項目以價單形式售出單位中，逾75%買家選用即供付款。項目本地客及內地客各佔半，客源分布平均。全盤錄得約26組大手客買2伙或以上，當中金額最大手豪客斥資逾1億元買入2伙維港珍藏大宅，其中1伙成交呎價高見5.1萬元，售價及呎價均創項目新高，更創今年港島區新高呎價。另外，最大手豪客斥資近5,200萬元購入6伙。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。
「滶晨」預告短期內登場
何家欣指，由新世界牽頭發展的黃竹坑站港島南岸第5A期超級豪宅「滶晨」將於本周五(11日)於集團旗下中環高奢私人會所HKGTA Town Club舉辦軟銷活動，讓VIP更了解項目的設計理念及細節，締造華麗而洋溢異國風情的繁花盛境。至於「滶晨」示範單位，樓書及展銷廳的準備工作已到最後階段，料短期內登場，成為今季新盤焦點。