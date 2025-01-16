皇都兩日標售4伙 新世界CEO身體力行入市 擲5488萬購四房｜北角新盤

港島豪宅項目備受追捧，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」昨日及今日(15及16日)合共售出4伙維港珍藏大宅，合共套現超過1.6億元。據成交紀錄冊顯示，其中1伙為Noble Collection典藏．邸+高層A1室，買家為新世界集團行政總裁黃少媚。

上述單位屬四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,522方呎，連1個車位以5,488萬元成交，呎價36,058元，反映對集團及項目具有信心。

其餘招標售出的3伙，包括Grandeur Collection輝煌．邸30樓A1室，三房一套連儲物室間隔，實用面積1,079方呎，連同1個車位以3,560.7萬元售出，呎價33,000元。另CLASSY COLLECTION雅致．邸33樓B2室，四房一套連儲物室間隔，實用面積1,246方呎，以4,493萬元連1個車位成交，呎價 36,059元。另Glamour Collection璀璨．邸30樓B1室，三房一套連儲物室間隔，實用面積834方呎，連同1個車位以約2,710.59萬元售出，呎價32,501元。