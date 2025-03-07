皇都單日沽2伙 兩房售逾966萬 周六推11伙發售｜北角新盤

項目將於明日(8日)以先到先得形式發售10伙維港珍藏VICTORIA ZONE單位，涉及三房、兩房及一房戶型，以及1伙22樓兩房梗廚連工人房單位。

「皇都」連同一月以來透過招標售出23伙，全盤累售283伙，套現逾32億元。項目自開售以來市場反應熱烈，不乏名人買家及大手投資客追捧。

「皇都」新增「瑰皇之車珍藏禮遇」，買方凡於今年3月8日至今年3月31日期間，購買發展項目相關指明住宅物業，可獲贈價值6.8萬元售價折扣優惠。

發售單位包括2伙一房、8伙兩房以及1伙三房，實用面積355至726方呎，價單定價1,026.4萬至2,759.7萬元，呎價28,913元至41,821元；扣除最高折扣22%及新增優惠折扣後，折實價793.7萬至2,145.7萬元，折實呎價22,358元至32,485元。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。