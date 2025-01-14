皇都基座商場命名STATE THEATRE by K11 料2027年啟用｜北角新盤

她續指，「皇都」開售三日即成功標售4伙維港珍藏大宅，合共套現逾1.66億元，平均呎價逾34,500元。昨日(13日)最新標售出Glory Collection榮耀‧邸31樓A2室，三房一套連儲物室間隔，實用面積886方呎，連同1個車位，售價3,013.8萬元，呎價34,016元。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總經理何家欣表示，商場樓高4層，樓面面積逾80,000方呎，將延續K11高端生活品牌理念，將一級歷史戲院建築與零售巧妙結合，活化成港島核心文化零售大型綜合新地標。

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」基座零售部分正式命名為「STATE THEATRE by K11」，將由K11作為商場零售顧問，預計2027年啟用。

何家欣稱，項目自月初開放展覽廳予VIP貴賓買家優先預約參觀後，僅僅一周半，市場反應非常熱烈，每日預約額均爆滿。為回應殷切市場需求，項目連環加推，昨日四度加推分別為Grandeur Collection輝煌﹒邸28樓A1室，實用面積1,079方呎，屬三房一套連儲物室間隔，以及Glory Collection榮耀﹒邸35樓A2室，屬三房一套連儲物室間隔，實用面積886方呎，將於周五(17日)起招標，截標時間為每日下午六時，每日招標，每日截標。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。