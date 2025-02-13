皇都基座商場樓面面積逾8萬呎 提供逾50個商舖 預計2027年啟用｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」設有基座商場，今日(13日)公布命名為 「STATE THEATRE by K11」，即由K11作為商場零售顧問，預計2027年啟用。
新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，商場樓高4層，樓面面積逾80,000方呎，可細分50至80個商舖。作為K11品牌旗下港島核心區首個商場，項目已收到近50個查詢，當中已有逾十間商戶洽租，逾一半可租樓面面積已獲商戶洽租。
新世界發展資產及房地產組合管理部總監兼K11 Atelier主管林浩文稱，「STATE THEATRE by K11」租戶組合以文青及特色餐飲體驗、生活品味及文化體驗為主，當中不乏具北角特色商戶等，約佔六成，同時配以智能科技及時尚潮流、大健康及養生醫美商戶等。商場將同時會引入本地文化及創意的商戶，提供獨特體驗及文化傳承。
暫累收逾6000票 超額認購近35倍
何家欣透露，截至下午2時，「皇都」累收逾6,000票，按首輪銷售168伙計算，超額認購近35倍。項目將於明天(14日)下午2時截票，料將成為今年「新盤票王」指標；而該盤目前最少有4間銀行為買家提供承造按揭服務。何家欣說，適逢明天為一年一度情人節，「皇都」將為蒞臨展銷廳的女士送上是日限定玫瑰花及「皇都全球限量版巧克力禮盒」，共同慶祝情人節，數量有限，先到先得，送完即止。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。