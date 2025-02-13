皇都基座商場樓面面積逾8萬呎 提供逾50個商舖 預計2027年啟用｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」設有基座商場，今日(13日)公布命名為 「STATE THEATRE by K11」，即由K11作為商場零售顧問，預計2027年啟用。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，商場樓高4層，樓面面積逾80,000方呎，可細分50至80個商舖。作為K11品牌旗下港島核心區首個商場，項目已收到近50個查詢，當中已有逾十間商戶洽租，逾一半可租樓面面積已獲商戶洽租。

新世界發展資產及房地產組合管理部總監兼K11 Atelier主管林浩文稱，「STATE THEATRE by K11」租戶組合以文青及特色餐飲體驗、生活品味及文化體驗為主，當中不乏具北角特色商戶等，約佔六成，同時配以智能科技及時尚潮流、大健康及養生醫美商戶等。商場將同時會引入本地文化及創意的商戶，提供獨特體驗及文化傳承。