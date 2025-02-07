皇都日內錄逾百組VIP客參觀 指定一房買家加購12萬可換領傢俬｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」開價後市場反應熱烈，新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目自昨晚開放示範單位予NEW WORLD CLUB會員參觀後錄得逾百組客睇樓，將於周六(8日)起正式對外開放參觀及收票，最快下周開售。
何家欣續指，項目於近兩日舉辦超過20場線上及線下代理簡介會，代理預料項目對租客用家及收租投資客均極具吸引力，已有長線收租客有意購入一房。她稱，項目為方便投資客收樓後直接租出單位，特增「瀅南傢俱優惠」，指定一房單位(A7、B8及B9室)買家可加購12萬元換領餐檯、餐椅、電視櫃及三合一多功能衣櫃等系列傢俬。
指定一房配備摺疊式餐桌
新世界發展項目管理部項目總監葉康明表示，「皇都」除了配備新世界發展專利或註冊的匠心設計外 ，更備有首度登場的皇都專屬STATE 系列設計，包括State Houselight及StateMirror等。另外，特選一房單位（A7及B7室）提供摺疊式餐桌。
「皇都」首張價單涵蓋25伙一房，62伙兩房以及1伙三房，實用面積由343至726方呎，價單定價由776.4萬至2,512萬元，呎價介乎21,652元至34,601元；扣除最高折扣22%後，折實價由605.5萬至1,959.3萬元，折實呎價介乎16,888元至26,988元。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。