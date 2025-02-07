皇都日內錄逾百組VIP客參觀 指定一房買家加購12萬可換領傢俬｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」開價後市場反應熱烈，新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目自昨晚開放示範單位予NEW WORLD CLUB會員參觀後錄得逾百組客睇樓，將於周六(8日)起正式對外開放參觀及收票，最快下周開售。

何家欣續指，項目於近兩日舉辦超過20場線上及線下代理簡介會，代理預料項目對租客用家及收租投資客均極具吸引力，已有長線收租客有意購入一房。她稱，項目為方便投資客收樓後直接租出單位，特增「瀅南傢俱優惠」，指定一房單位(A7、B8及B9室)買家可加購12萬元換領餐檯、餐椅、電視櫃及三合一多功能衣櫃等系列傢俬。