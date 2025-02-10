皇都暫收逾3000票 超額認購20倍 最快周末開賣｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」正在進行收票，營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，截至昨日(9日)晚上累收逾3,000票，按首兩張價單共143伙計算，超額登記約20倍，部署明日(11日)上載銷售安排，最快本周六(15日)開賣。她透露，入票人士中約一半屬本地客，餘下為內地及海外客，涵蓋來自上海、廣州、新加坡等地方。客源地區分布方面，有約60%來自港島區，而來自九龍及新界區分別佔20%及20%。

THE LEGACY 傳承．邸日內上載銷安

何家欣指，「皇都」NOBLE COLLECTION典藏．邸率先全數沽清後，已接獲不少查詢有關THE LEGACY傳承．邸，屬項目特色天台大宅35樓A1單位，四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,522方呎，連私人天台934方呎，單位將於日內上載招標安排。