皇都暫收逾3000票 超額認購20倍 最快周末開賣｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」正在進行收票，營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，截至昨日(9日)晚上累收逾3,000票，按首兩張價單共143伙計算，超額登記約20倍，部署明日(11日)上載銷售安排，最快本周六(15日)開賣。她透露，入票人士中約一半屬本地客，餘下為內地及海外客，涵蓋來自上海、廣州、新加坡等地方。客源地區分布方面，有約60%來自港島區，而來自九龍及新界區分別佔20%及20%。
THE LEGACY傳承．邸日內上載銷安
何家欣指，「皇都」NOBLE COLLECTION典藏．邸率先全數沽清後，已接獲不少查詢有關THE LEGACY傳承．邸，屬項目特色天台大宅35樓A1單位，四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,522方呎，連私人天台934方呎，單位將於日內上載招標安排。
何家欣續指，早前公布渣打及工銀亞洲為項目買家提供按揭，最新恒生銀行(011)亦加入承造按揭服務。
新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽稱，集團自家創新研發網上入票系統流暢，入票流程更有效率及具彈性，方便身處不同地方的準買家入票，省時之餘更環保, 為一手樓買家提供更方便快捷及貼心的置業體驗。
「皇都」住客會所HERITAGE HOUSE設施多元化，動靜皆宜，包括瑰麗雅室、威士忌閣、宴會廳、廚藝坊、戲院、戶外游泳池、健身室及瑜伽室等，住戶尊享瑰麗級酒店式會所服務，以ARTISANAL LIVING為生活理念，以4大主題(1. Home-makase，2. Personal Wellness、3. Pet Wellness 及4. Housecall Management)打造貼心服務。
新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪說，住客可尊享由中環頂奢私人會所HKGTA Town Club專屬廚師發辦BESPOKE HOME-MAKASE，包括日式懷石料理Yakumo、東南亞創意美食Teak House和現代歐陸美饌Saffron。同時可享度身定制的私人烹飪服務，於會所廚藝坊或住戶家中奉上匠心準備的精緻菜單。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。