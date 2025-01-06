皇都有機會本周提早招標 示範單位周末錄VIP人士超額參觀｜北角新盤

何家欣(左二)表示，有見反應熱烈，24伙「維港六大珍藏之作」有機會提早於本周招標推售。

新世界發展(017)旗下北角皇都戲院項目住宅「皇都」過去周末首度開放展銷廳及示範單位予VIP人士參觀，新世界發展營業及市務(特別項目)部總經理何家欣今日(6日)表示，兩日參觀預約全滿，高峰期參觀人數較原預約額高出3倍，有見反應熱烈，24伙「維港六大珍藏之作」有機會提早招標推售，本周料上載銷售安排。

何家欣續指，參觀客源包括本地及內地客，亦有本地資深物業投資者現身。「維港六大珍藏之作」位於「VICTORIA ZONE」，提供24伙，大部分單位享維港煙花海景，包括16伙三房及8伙四房，實用面積由834至1,522方呎。