皇都有機會本周提早招標 示範單位周末錄VIP人士超額參觀｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角皇都戲院項目住宅「皇都」過去周末首度開放展銷廳及示範單位予VIP人士參觀，新世界發展營業及市務(特別項目)部總經理何家欣今日(6日)表示，兩日參觀預約全滿，高峰期參觀人數較原預約額高出3倍，有見反應熱烈，24伙「維港六大珍藏之作」有機會提早招標推售，本周料上載銷售安排。
何家欣續指，參觀客源包括本地及內地客，亦有本地資深物業投資者現身。「維港六大珍藏之作」位於「VICTORIA ZONE」，提供24伙，大部分單位享維港煙花海景，包括16伙三房及8伙四房，實用面積由834至1,522方呎。
項目園林飽覽維港景
新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪表示，「皇都」園林由來自曼谷的景觀設計工作室P Landscape操刀，當中天際戶外空間可飽覽一線維港煙花海景，遠眺中環、灣仔會展及尖沙咀Victoria Dockside。
新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽指，曾為瑰麗酒店集團設計香港總部的Lim Lu，是次負責為項目室內及會所設計工作，從「小上海」歷史脈絡中發掘靈感，滲入室內設計各個瑰麗細節。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。