皇都次輪截收8450票 超購95倍 開售前再錄大額成交｜北角新盤

至於項目明日次輪銷售88伙，包括29伙一房及59伙兩房，實用面積介乎343至621方呎。價單定價由831.7萬至1,975.6萬元，呎價介乎22,975元至36,652元。扣除最高22%折扣後，單位折實售價由648.7萬至1,540.9萬元，折實呎價介乎17,920元至28,588元。

次輪開售前「皇都」再錄得大額成交，最新標售出維港珍藏大宅GLORY COLLECTION 榮耀‧邸，33樓A2室，三房一套連儲物室間隔，實用面積886方呎，售價3,189.6萬元，呎價約36,000元。

次輪銷售當日共分X、S、A及B組共4組銷售，其中X組為維港珍藏大宅買家提名之合資格買家，每個提名權可買1伙；S組買家最少購買3伙，最多可購9伙；而A組買家可購最少1伙指定單位或最少2伙，最多可購3伙；B組買家可購1至3伙。

「皇都」自上月推售以來累售189伙，套現逾22.8億元，平均呎價近23,000元。首輪銷售中約七成買家選擇即供付款計劃，錄得20組大手客買2伙或以上，不乏國際投資客及人才用家，當中包括來自新加坡大手豪客、本地投資客及用家等。