皇都次輪明日截飛 暫收7900票 兩房連儲物室示範單位亮相(有片)｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」將於周三(19日)次輪發售88伙，折實平均呎價22,824元。新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目暫收7,900票，以次輪發售單位88伙計，超額認購近89倍，將於明日(18日)下午4時截止認購登記。 七成買家採即供付款入市 何家欣透露，首輪銷售錄得約20組大手客購買兩伙以上單位，有代理表示有超過一組的大手客考慮再度加碼入市投資。全盤上月開售以來累沽188伙，折實平均呎價19,866元，約七成買家採即供付款方式入市。

新世界發展營業及市務(特別項目)部高級經理劉裕新表示，「皇都」今日(17日)開放交樓標準示範單位予傳媒參觀，單位以18樓B3室為藍本改造，實用面積509方呎，兩房連儲物室間隔，客飯廳連開放式廚房，兩房連儲物室以上均配備嵌入式洗碗碟機。 「皇都」次輪銷售88伙，包括29伙一房及59伙兩房，實用面積介乎343至621方呎。價單定價由831.7萬至1,975.6萬元，呎價介乎22,975元至36,652元。扣除最高22%折扣後，單位折實售價由648.7萬至1,540.9萬元，折實呎價介乎17,920元至28,588元。