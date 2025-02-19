皇都次輪開賣｜中原陳永傑：大手客計劃斥3000萬買2伙｜北角新盤

他透露，公司有大手客計劃斥資約3,000萬元購入2間兩房單位，預計次輪銷售同樣可「一Q清枱」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「皇都」首輪發售成功「一Q清」，發展商乘勝追擊3日後即加推，充滿信心。今日該行出席率達八成，不少是首輪向隅客，佔約七成，首輪開售績佳亦吸引不少投資者出席，新客佔約三成。

陳永傑指，農曆年初六後，樓市成交轉旺，發展繼續以克制價推盤，希望把握《財政預算案》前後的「小陽春」，市場憧憬預算案將推出救經濟措施，料帶動樓市成交進一步反彈，預計3月一手成交可達2,500至3,000宗。

「皇都」次輪銷售包括29伙一房及59伙兩房，實用面積介乎343至621方呎。價單定價由831.7萬至1,975.6萬元，呎價介乎22,975元至36,652元。扣除最高22%折扣後，單位折實售價由648.7萬至1,540.9萬元，折實呎價介乎17,920元至28,588元。

銷售當日共分X、S、A及B組共4組，其中X組為維港珍藏大宅買家提名之合資格買家，每個提名權可買1伙；S組買家最少購買3伙，最多可購9伙；而A組買家可購最少1伙指定單位或最少2伙，最多可購3伙；B組買家可購1至3伙。