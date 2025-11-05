皇都沽高層兩房戶 本地客斥逾1180萬買入自住｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」銷情持續火熱，不足一周連沽4伙，套現逾4,400萬元，今日(5日)再售出1伙，單位為VICTORIA ZONE 33樓A8室，實用面積524方呎，屬兩房連儲物室設計，售價1,182.2萬元，呎價22,561元。全盤僅餘最後1伙兩房戶。

為了答謝買家的支持，即日起至11月30日期間，購買皇都單位之買家，可獲「K11文化品味禮遇」，享受價值20萬元K Dollar 獎賞、3個月KLUB 11黑卡會籍及尊尚體驗，名額5個，總值10萬元， 現只剩下最後一個名額。

全盤累售357伙，佔全盤單位逾92%，當中不乏名人、外籍買家及大手豪家，銷情非常理想，其中以價單形式售出單位中，逾80%買家選用即供付款，套現逾39億元。全盤僅餘最後31伙待售。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。