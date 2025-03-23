皇都海景三房呎售逾2.9萬 全盤累沽近300伙｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」於今個周末連沽2伙，包括今日(23日)售出最後1伙VICTORIA ZONE 29樓B2室，實用面積726方呎，三房一套連儲物室間隔，享維港海景，成交價2,118.1萬元，呎價約29,175元；同類型單位已悉數沽清。
據悉，買家透露追捧新世界品牌，鍾情其專利、註冊及匠心設計，加上項目屬國際級大型文化綜合地標發展，擁一級歷史戲院建築，加上「皇都」基座商場「STATE THEATRE by K11」為港島核心區首個K11品牌商場，具不可替代獨有價值。
發展商表示，連同自1月以來透過招標售出23伙，全盤迄今累沽298伙，佔可銷售單位逾90%，套現逾33.6億元，料成今年市場「首季新盤吸金王」，銷情非常理想。
「瑰皇之車珍藏禮遇」最後9日
「皇都」為答謝買家支持，特意獻上「瑰皇之車珍藏禮遇」，買方由即日至今年3月31日期間，購買發展項目的相關指明住宅物業，可獲贈價值6.8萬元售價折扣優惠。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。