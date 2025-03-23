皇都海景三房呎售逾2.9萬 全盤累沽近300伙｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」於今個周末連沽2伙，包括今日(23日)售出最後1伙VICTORIA ZONE 29樓B2室，實用面積726方呎，三房一套連儲物室間隔，享維港海景，成交價2,118.1萬元，呎價約29,175元；同類型單位已悉數沽清。

據悉，買家透露追捧新世界品牌，鍾情其專利、註冊及匠心設計，加上項目屬國際級大型文化綜合地標發展，擁一級歷史戲院建築，加上「皇都」基座商場「STATE THEATRE by K11」為港島核心區首個K11品牌商場，具不可替代獨有價值。

發展商表示，連同自1月以來透過招標售出23伙，全盤迄今累沽298伙，佔可銷售單位逾90%，套現逾33.6億元，料成今年市場「首季新盤吸金王」，銷情非常理想。