皇都特色天台大宅新春前提早招標 年後部署推細單位｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」加快推售部署，新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目上周六度加推，已盡推所有維港珍藏標準大宅，唯一一伙特色天台大宅有望農曆新年前提早標售，成交價冀創項目新高，單位為35樓A1室，實用面積1,522方呎，連934方呎平台，享維港核心煙花景。

何家欣透露，項目開售一周以來累沽10伙，平均售價近4,000萬元，平均呎價逾3.43萬元，套現約4億元。買家主要為本地資深豪宅客，亦有少部分為內地及國際買家，暫錄兩組大手客入市。她續指，由於接獲不少查詢，農曆新年後將部署推售一房及兩房細單位，料受投資客及用家追捧。