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2025-04-22 20:30:30

皇都獲外籍客擲2960萬買維港景三房 呎價逾3.5萬｜北角新盤

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皇都獲外籍客擲2960萬買維港景三房 呎價逾3.5萬｜北角新盤

「皇都」迄今累沽311伙，套現逾35億元，成為「首季新盤吸金皇」，冠絕全港首季新盤。

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新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(22)錄得新成交，以招標形式售出GLAMOUR COLLECTION璀璨．邸33B1單位，屬三房一套連儲物室間隔，廳房同向維港，實用面積834方呎，成交價2,960.7萬元，呎價35,500元。項目本月迄今累沽9伙，成交量暫為本月港島新盤之冠。

據悉，買家為外籍人士，透露追捧新世界品牌，鍾情新世界專利、註冊及匠心設計，加上「皇都維港珍藏大宅」位於港島核心，享有璀璨維港海景；而且項目屬國際級大型文化綜合地標發展，擁一級歷史戲院建築，加上「皇都」基座商場「STATE THEATRE by K11」為港島核心區首個K11品牌商場，具不可替代獨有價值。

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「皇都」自今年1月招標發售以來，VICTORIA ZONE「皇都維港珍藏大宅」深受市場追捧，當中所有四房大宅全數沽清，平均售價近4,000萬元，平均呎價近35,000元。項目在四個月內招標售出約96%「皇都維港珍藏大宅」，全盤僅餘最後1GLAMOUR COLLECTION璀璨．邸35B1單位待沽，銷情非常熾熱。

成為「首季新盤吸金皇」 套現逾35

發展商表示，「皇都」迄今累沽311伙，套現逾35億元，成為「首季新盤吸金皇」，冠絕全港首季新盤；平均成交呎價約22,500元，佔可銷售單位逾92%，當中不乏名人、外籍買家及大手豪家，銷情非常理想，其中以價單形式售出單位中，逾75%買家選用即供付款。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由3061,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為20261231日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。

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