皇都獲大手客斥近1400萬入市 全盤累沽300伙｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」自開售以來市場反應熱烈，今日(24日)錄得大手買家斥資近1,400萬購入2伙，包括25樓B9室，實用面積343方呎，一房間隔，成交價692.4萬元，呎價20,187元；以及26樓B9室，實用面積同為343方呎，一房間隔，以702.8萬元售出，呎價20,490元。
買家透露追捧新世界品牌，鍾情其專利、註冊及匠心設計，加上項目屬國際級大型文化綜合地標發展，擁一級歷史戲院建築，加上「皇都」基座商場「STATE THEATRE by K11」為港島核心區首個K11品牌商場，具不可替代獨有價值。
發展商表示，連同自1月以來透過招標售出23伙，全盤累售300伙，佔可銷售單位逾90%，套現逾33.7億元，料成今年市場「首季新盤吸金王」。
「瑰皇之車珍藏禮遇」延長至4月30日
「瑰皇之車珍藏禮遇」自推出以來深受市場歡迎，「皇都」特意延長優惠期以答謝買家支持，買方由即日至今年4月30日期間，購買發展項目的相關指明住宅物業，可獲贈價值68,000元售價折扣優惠。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。