皇都獲大手客斥近1400萬入市 全盤累沽300伙｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」自開售以來市場反應熱烈，今日(24日)錄得大手買家斥資近1,400萬購入2伙，包括25樓B9室，實用面積343方呎，一房間隔，成交價692.4萬元，呎價20,187元；以及26樓B9室，實用面積同為343方呎，一房間隔，以702.8萬元售出，呎價20,490元。

買家透露追捧新世界品牌，鍾情其專利、註冊及匠心設計，加上項目屬國際級大型文化綜合地標發展，擁一級歷史戲院建築，加上「皇都」基座商場「STATE THEATRE by K11」為港島核心區首個K11品牌商場，具不可替代獨有價值。