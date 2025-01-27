皇都獲大手客斥逾8000萬購2伙 四房呎售3.7萬創新高｜北角新盤

港島區新盤備受追捧，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(27日)以招標形式售出3伙，單日套現超過1億元。其中一組大手客斥資8,063萬元購入2伙，包括GRANDEUR COLLECTION輝煌．邸29樓A1單位，三房一套連儲物室間隔，實用面積1,079方呎，連同2個車位以3,452.8萬元售出，呎價32,000元；另CLASSY COLLECTION雅致．邸35樓B2單位，四房一套連儲物室間隔，實用面積1,246方呎，連同2個車位以4,610.2萬元成交，呎價37,000元創項目新高。
另外一宗成交為GLAMOUR COLLECTION璀璨．邸29樓B1單位，三房一套連儲物室間隔，實用面積834方呎，連同1個車位以2,627.1萬元售出，呎價31,500元。
兩周標售13伙維港珍藏大宅 套現逾5億
發展商表示，項目約兩周成功標售13伙維港珍藏大宅，合共套現逾5億元，平均售價近4,000萬元，平均售價逾34,200元。目前全盤僅餘最後一伙四房標準維港珍藏大宅待售，為CLASSY COLLECTION雅致．邸33樓B2單位。
此外，「皇都」接獲不少查詢有關SIGNATURE ZONE單位，計劃提速推售，料成集團蛇年頭炮，部署農曆年後公布首張價單，將不少於78伙。SIGNATURE ZONE單位提供適合投資收租及都市菁英人才及換樓客的兩房及一房單位，並融入新世界發展專利、註冊及匠心設計。至於維港珍藏大宅買家將享有3個尊貴業主提名優惠，買方可提名人士，屆時購入價單單位，可獲額外1%售價折扣。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。