皇都獲大手客斥逾8000萬購2伙 四房呎售3.7萬創新高｜北角新盤

港島區新盤備受追捧，新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(27日)以招標形式售出3伙，單日套現超過1億元。其中一組大手客斥資8,063萬元購入2伙，包括GRANDEUR COLLECTION輝煌．邸29樓A1單位，三房一套連儲物室間隔，實用面積1,079方呎，連同2個車位以3,452.8萬元售出，呎價32,000元；另CLASSY COLLECTION雅致．邸35樓B2單位，四房一套連儲物室間隔，實用面積1,246方呎，連同2個車位以4,610.2萬元成交，呎價37,000元創項目新高。

另外一宗成交為GLAMOUR COLLECTION璀璨．邸29樓B1單位，三房一套連儲物室間隔，實用面積834方呎，連同1個車位以2,627.1萬元售出，呎價31,500元。