皇都獲星洲客斥近億連購2伙 最新四房大宅4236萬標售｜北角新盤

該買家表示，鐘情「皇都」Victoria Zone港島核心區極罕有維港珍藏大宅及K11品牌商場，整個發展為國際級大型文化綜合地標包括豪宅、商場「STATE THEATRE by K11」、甲級寫字樓及一級歷史建築，更是港島核心罕有大型文化綜合項目，極具升值潛力。加上「皇都」由曾經參與瑰麗酒店集團及K11 Musea 的知名設計師操刀，瑰麗設計滲入項目各個細節內，故入市添食購入珍罕維港CLASSY COLLECTION雅致•邸。

據悉，上述單位由新加坡籍買家購入，繼早前購入1伙維港珍藏大宅後，昨天再添食1伙CLASSY COLLECTION雅致•邸，前後共購入2伙維港珍藏大宅，合共涉資近億元。

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」昨日(14日)標售出CLASSY COLLECTION雅致•邸31樓B2室，四房一套連儲物室間隔，實用面積1,246方呎，連同雙車位及1個電單車位，售價4,236.4萬元，呎價34,000元。

皇都加推3伙周日起招標

為回應市場需求，項目今日(15日)加推3伙於周日(19日)起招標，截標時間為每日下午六時，每日招標，每日截標。該批單位位於27樓及35樓，實用面積834至1,246方呎，戶型涵蓋三房套至四房套間隔。

「皇都」開售五日火速標售5伙維港珍藏大宅，合共套現逾2億元，平均呎價約34,400元。項目住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。