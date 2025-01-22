皇都示範單位｜連裝修四房套面積逾1200呎 「雙客廳」打造寬敞起居空間(多圖有片)｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」示範單位曝光，單位為「CLASSY COLLECTION 雅致•邸」33樓B2室，已裝飾無改動交樓標準示範單位，實用面積1,246方呎，四房一套及儲物室連洗手間間隔，層與層之間高度最高達3.015米，廳房同向，可欣賞維多利亞港海景。

單位擁有多項匠心設計特色，一踏入玄關即看到多功能組合櫃 STATE STAGE。容量足以收納鞋履及各樣便利日常出行物品外，也可展示住戶的收藏品，增添品味個性。組合櫃更貼心配備連身鏡及舒適小座位，方便出門前整理儀容。

客廳劃分電視區及閱讀區

因應客廳空間寬敞，設計師巧妙地運用「雙面性」(Duo Living)設計概念，將客廳劃分為電視區及閱讀區。雙客廳設計元素符合現代人多元生活需求，有助打造親子或家庭和諧感，寬敞舒適的起居空間，讓住戶在家中尊享寬敞豪門大宅氣派。罕有大飯廳可放置大餐桌，不論是日常起居或舉辦私人派對都舒適體面。單位設有特大露台及工作平台，配備匠心設計壁燈STATE HOUSELIGHT，採用皇都特有的圖案設計，彰顯昔日小上海的獨特魅力，將格調延伸至室外空間。

廚房為梗廚設計，配置歐洲名牌Miele家電，包括煮食爐、電磁爐、嵌入式焗爐、嵌入式蒸爐、嵌入式洗碗碟機等。另設磁吸配件Kit Plus，住戶可以按照個人喜好習慣，整齊收納廚具、餐具、調味料及平板電腦等。此外，Pull-Down Tray下拉式儲物設計，幫助靈活運用儲存空間。飯廳亦設有匠心設計的STATE LOUNGE酒櫃，弧型設計加上特色背景牆，結合陳列裝飾、儲物空間及Miele 酒櫃，提升備餐時的互動體驗，方便住戶宴請親朋好友聚餐。