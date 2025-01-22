皇都示範單位｜連裝修四房套面積逾1200呎 「雙客廳」打造寬敞起居空間(多圖有片)｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」示範單位曝光，單位為「CLASSY COLLECTION 雅致•邸」33樓B2室，已裝飾無改動交樓標準示範單位，實用面積1,246方呎，四房一套及儲物室連洗手間間隔，層與層之間高度最高達3.015米，廳房同向，可欣賞維多利亞港海景。
單位擁有多項匠心設計特色，一踏入玄關即看到多功能組合櫃 STATE STAGE。容量足以收納鞋履及各樣便利日常出行物品外，也可展示住戶的收藏品，增添品味個性。組合櫃更貼心配備連身鏡及舒適小座位，方便出門前整理儀容。
客廳劃分電視區及閱讀區
因應客廳空間寬敞，設計師巧妙地運用「雙面性」(Duo Living)設計概念，將客廳劃分為電視區及閱讀區。雙客廳設計元素符合現代人多元生活需求，有助打造親子或家庭和諧感，寬敞舒適的起居空間，讓住戶在家中尊享寬敞豪門大宅氣派。罕有大飯廳可放置大餐桌，不論是日常起居或舉辦私人派對都舒適體面。單位設有特大露台及工作平台，配備匠心設計壁燈STATE HOUSELIGHT，採用皇都特有的圖案設計，彰顯昔日小上海的獨特魅力，將格調延伸至室外空間。
廚房為梗廚設計，配置歐洲名牌Miele家電，包括煮食爐、電磁爐、嵌入式焗爐、嵌入式蒸爐、嵌入式洗碗碟機等。另設磁吸配件Kit Plus，住戶可以按照個人喜好習慣，整齊收納廚具、餐具、調味料及平板電腦等。此外，Pull-Down Tray下拉式儲物設計，幫助靈活運用儲存空間。飯廳亦設有匠心設計的STATE LOUNGE酒櫃，弧型設計加上特色背景牆，結合陳列裝飾、儲物空間及Miele 酒櫃，提升備餐時的互動體驗，方便住戶宴請親朋好友聚餐。
⇊皇都示範單位｜33樓B2室⇊
主人套房內設衣櫃組合
單位更設有集3大功能的Smart Home智能家居裝置，住戶可以透過手機應用程式輕鬆操控屋內電燈及冷氣開關。單位客廳、廚房及睡房預先設置WIFI無綫網路存取點，打造暢通網絡體驗。此外，亦配有額外電源接駁位置讓住客安裝智能窗簾，提供便利生活體驗。主人睡房設計舒適愜意，以酒店式設計為靈感，營造賓至如歸的舒適體驗。房內設有衣櫃組合，並配備趟板，住戶可以隨時關上，保持空間的整潔和私密性，盡享奢華舒適私人空間。
浴室設有多用途鏡櫃STATE MIRROR，可以放置風筒及小型家電，雙插座設計同時兼備USB和USB-C插頭；STATE MIRROR提供大量儲物空間，方便住戶收納浴室用品，鏡面周圍設有LED燈以提供更佳照明效果，方便化妝整理儀容。浴室精心搜羅多款知名品牌用具，包括KOHLER特別調製的茄士咩色坐廁及面盆，搭配橙色系瓷磚，及KOHLER淋浴設備，將皇都的優雅格調完美融入。 儲物室設有獨立洗衣機及乾衣機，方便處理衣物。單位均配置一系列ARTIS配件如Artisan Switches造型匠心獨到，更設有三合一智能門鎖ArtisLock盡顯細節心思。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。