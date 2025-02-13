皇都示範單位｜351呎連裝修一房採木系色調 設計優雅兼實用(多圖有片)｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(12日)開放全新連裝修示範單位予傳媒參觀，單位為18樓B8室，實用面積351方呎，一房間隔，以溫暖木系色調為主調，優雅的設計同實用性巧妙融合，客廳間隔分明。
客廳梳化背後的牆壁，掛起一幅出自歐洲著名藝術家手筆的獨特地毯，充滿藝術感的幾何線條設計。窗簾採用創新時尚設計，兼具藝術感及易於打理特性，讓住戶即使安坐家中，都能感受到如同置身藝術畫廊般優雅氛圍。
開放式廚房配備磁吸配件Kit Plus，住戶可以按照個人喜好習慣，整齊收納廚具等。Pull-Down Tray下拉式儲物設計，幫助靈活運用儲存空間。開放式廚房備有歐洲名牌家電，包括西門子電磁爐、抽油煙機、嵌入式蒸焗爐及嵌入式雪櫃等。露台及工作平台配備壁燈STATE HOUSELIGHT，採用皇都特有的圖案設計，彰顯昔日小上海的獨特魅力，將格調延伸至室外空間。
⇊皇都示範單位｜18樓B8室 面積351方呎 ⇊
睡房配備三合一衣櫃
浴室配備擁有註冊認證的多功能洗乾組合LAUNDRY+，下半部備有洗衣機，上半部設衣物掛架，結合浴室寶，實現一站式衣物處理。浴室設有多用途鏡櫃STATE MIRROR，可以放置風筒及小型家電，雙插座設計同時兼備USB和USB-C插頭；STATE MIRROR提供大量儲物空間，方便住戶收納浴室用品，鏡面周圍設有LED燈以提供更佳照明效果，方便化妝整理儀容。浴室精心搜羅多款知名品牌用具，包括KOHLER特別調製的茄士咩色坐廁及面盆，搭配橙色系瓷磚，以及KOHLER淋浴設備，將皇都的優雅格調完美融入。
睡房間隔方正，焦點落於酒店式設計3合1衣櫃，巧妙地融合衣物收納、梳妝台及床頭櫃功能，將空間利用率最大化，同時彰顯優雅格調。梳妝櫈及床底亦設有儲物空間，靈活收納床品雜物。單位均配置一系列ARTIS配件如Artisan Switches造型匠心獨到，更設有三合一智能門鎖ArtisLock盡顯細節心思。
特選一房享傢俬優惠
特選一房戶型享有「瀅南傢俱優惠」，買家可以優惠價12萬加購瀅南家具套餐，當中包括8件匠心設計家具，如餐枱、餐椅等。家具亦具備多項貼心設計以切合用家的需要，包括餐桌上及電視櫃背部均設有電線槽以方便用家收藏電線。沙發設有可移動扶手，方便用家根據需要靈活調整扶手位置。三合一衣櫃除了提供大量儲物空間外，再加入抽屜儲物間隔，便能令櫃內也保持井然。床頭櫃更可以輕鬆更換成舒適的椅子，同時椅子設有收納空間。三合一衣櫃更附設拉出式的檯面，打造成多功能的化妝及工作空間。特選一房單位包括6至35樓A7室、B6室、B7室，7至17樓B8室，19至35樓B8室，7至35樓B9室。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。