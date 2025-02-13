皇都示範單位｜351呎連裝修一房採木系色調 設計優雅兼實用(多圖有片)｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(12日)開放全新連裝修示範單位予傳媒參觀，單位為18樓B8室，實用面積351方呎，一房間隔，以溫暖木系色調為主調，優雅的設計同實用性巧妙融合，客廳間隔分明。

客廳梳化背後的牆壁，掛起一幅出自歐洲著名藝術家手筆的獨特地毯，充滿藝術感的幾何線條設計。窗簾採用創新時尚設計，兼具藝術感及易於打理特性，讓住戶即使安坐家中，都能感受到如同置身藝術畫廊般優雅氛圍。

開放式廚房配備磁吸配件Kit Plus，住戶可以按照個人喜好習慣，整齊收納廚具等。Pull-Down Tray下拉式儲物設計，幫助靈活運用儲存空間。開放式廚房備有歐洲名牌家電，包括西門子電磁爐、抽油煙機、嵌入式蒸焗爐及嵌入式雪櫃等。露台及工作平台配備壁燈STATE HOUSELIGHT，採用皇都特有的圖案設計，彰顯昔日小上海的獨特魅力，將格調延伸至室外空間。