皇都示範單位｜509呎兩房連儲物室間隔實用 配嵌入式洗碗碟機(多圖有片)｜北角新盤

單位大門外裝設瑰麗大門壁燈STATE HOUSELIGHT 2壁燈，巧妙地融入「皇都」元素，設計典雅高貴，營造Sense of Arrival之感。三合一智能門鎖ArtisLock，住戶可以利用指紋掃描、門匙或Artisanal Living應用程式解鎖。用戶無需親自應門，朋友到訪即可遙距解鎖，另外，將門柄輕輕向上推即可鎖門。玄關特色位置設有燈掣開關，並預留插頭充電位置，亦可放置出門小雜物，備有鞋櫃以收納鞋履，大門後設有連身鏡，方便出門前整理儀容。

儲物室設冷氣

客廳方正實用，開放式廚房備有歐洲名牌家電，包括西門子電磁爐、抽油煙機、嵌入式蒸焗爐及嵌入式洗碗碟機等。磁吸配件KIT PLUS，住戶可以按照個人喜好及習慣，隨意安放各項的廚房磁吸配件，整齊地收納各式廚具及餐具。另設Pull-Down Tray，下拉式儲存設計能夠提供額外儲物空間等。

露台附匠心設計壁燈STATE HOUSELIGHT，採用「皇都」特有的圖案設計，巧妙地彰顯小上海的獨特魅力，將皇都設計風格延伸至室外空間。設於露台及工作平台的MAGIC HANGER為兩支自家設計晾衣杆，每支承重量高達5公斤。

主人睡房間隔實用，貼心預留衣櫃位置。睡房1間隔方正，易於擺放家具。儲物室設冷氣，大大增加單位儲物量。浴室備有KOHLER特別調製的茄士咩色坐廁及面盆，搭配橙色系瓷磚，將「皇都」的優雅格調完美融入。多用途鏡櫃STATE MIRROR，可放置風筒及小型家電，並有雙插座設計，同時兼備 USB和USB-C插頭，同時擁有大量嘅儲物空間。STATE MIRROR鏡面周圍均設有LED燈，營造後台化妝鏡效果。