皇都連沽3伙維港珍藏大宅 本地客斥8428萬大手購入2伙｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」昨日(11日)首度開標，成功售出3伙維港珍藏大宅「VICTORIA ZONE」(27樓及以上)單位，合共套現逾1.36億元。單位成交價由3,101萬至5,327萬元，呎價介乎34,000至35,000元。 新世界發展營業及市務(特別項目)部總經理何家欣表示，項目市場反應非常熱烈，成為本年度首個單日標售過億元豪宅新盤。當中有一組大手客斥資8,428萬元連購2伙，包括Noble Collection典藏．邸32樓A1單位，四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,522方呎，連同2個車位以5,327萬元售出，呎價35,000元；以及Glory Collection榮耀．邸32樓A2單位，三房一套連儲物室間隔，實用面積886方呎，連同2個車位，成交價3,101萬元，呎價35,000元。

新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽指，同日亦再標售出Noble Collection典藏．邸31樓A1單位，四房雙套連儲物室間隔，實用面積1,522方呎，連同1個車位以5,174.8萬元售出，呎價34,000元；而上述兩組客人均為本地客，據了解，買家鐘情「Victoria Zone」維港珍藏大宅屬港島區極罕有維港海景供應，加上整個國際級大型文化綜合地標包括豪宅、零售、寫字樓及一級歷史建築，更是港島核心罕有大型綜合項目。

新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪稱，自上周起開放展覽廳予VIP貴賓買家優先預約參觀後，每日預約額均爆滿。為回應市場需求，項目上周五(10日)已加推2伙招標發售，昨日再加推1伙，為33樓B2單位，實用面積1,246平方呎，四房間隔，將於本周三(15日)起招標，截標時間為每日下午6時，每日招標，每日截標。至於全盤Noble Collection典藏．邸僅餘最後1伙，為典藏．邸33樓A1單位待沽。