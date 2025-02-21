皇都連沽3伙 夥中原送兩房買家租務管理服務 優惠總值逾12萬｜北角新盤

何家欣續指，「皇都」昨晚再錄大額成交，最新標售出維港珍藏大宅GRANDEUR COLLECTION 輝煌‧邸，28樓A1室，三房一套連儲物室間隔，實用面積1,079方呎，售價3,215.42萬元，呎價約29,800元。項目自上月推售以來，所有四房大宅全數沽清，當中維港珍藏大宅平均售價逾近4,000萬元，平均呎價逾35,100元，項目僅餘最後4伙三房一套維港珍藏大宅待沽。

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」成交持續，營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目今日(21日)連沽3伙，並再錄大手豪客斥資近1,700萬元購入2伙SINGATURE ZONE中層兩房單位；有見收租客踴躍入市，項目特夥拍中原地產送兩房買家租務管理服務優惠。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原奪「皇都」銷售總冠軍，一手銷情熾熱，顯示樓市已踏入小陽春，隨著中美角力緩和，近日股市同樣造好，帶動樓市氣氛，料全月一手成交可達1,300至1,500宗。

「皇都」一周火速沽售237伙，連同上月以來透過招標售出22伙，全盤累售259伙，佔可銷售之單位近93%，套現超過29.3億元，平均呎價約22,380元。

預計皇都呎租高逾 80 元

中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強表示，由即日(21日)起至今年3月31日期間，經中原地產購入「皇都」兩房單位，並於入伙後經由中原地產租出的首8名買家，可獲得由中原測量師行提供一年免費租務管理服務，每份價值約1.6萬元，名額8個，優惠總值高達約12.8萬元。他續指，皇都位處港島核心，附近屋苑呎租達70元，相信皇都落成後呎租可達80元及以上。

「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。