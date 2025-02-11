皇都連環加推39伙中高層戶 折實價635萬起 周六價單首賣168伙｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」連環加推，今日(11日)加推第3號價單，涉及39伙，維持最高折扣22%，折實售價由635.5萬元起，折實呎價由17,598元起。營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，是次屬原價加推，加推單位多為中高層優質戶，而項目同步上載首輪銷售安排，將於本周六（15日）進行首輪推售價單168伙，目前累收逾4,000票，超額認購逾22倍。 「皇都」3號價單涵蓋15伙一房、23伙兩房及1伙三房，實用面積介乎321至726方呎。價單定價由814.6萬至2,614.4萬元，呎價介乎22,565元至36,011元。扣除最高22%折扣後，單位折實售價由635.3萬至2,039.2萬元，折實呎價介乎17,598元至28,088元。

首輪銷售分4組進行 新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽稱，項目首輪共分4組(X、S、A及B組)銷售，其中X組為維港珍藏大宅買家提名之合資格買家，每個提名權可買1伙；S組買家最少購買3伙，最多可購9伙；而A組買家可購最少1伙指定單位或最少2伙，最多可購3伙；B組買家可購1至3伙。 至於首輪銷售的168伙，包括44伙一房、122伙兩房及2伙三房，實用面積介乎321至726方呎。價單定價由776.4萬至2,614.4萬元，呎價介乎21,652元至36,011元。扣除最高22%折扣後，單位折實售價由605.5萬至2,039.2萬元，折實呎價介乎16,888元至28,088元。

