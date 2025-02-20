皇都部署周日第三輪銷售推20伙 折實價680萬起｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」公開發售以來5日速沽233伙，佔可銷售單位逾91%，發展商趁勢加推20伙於周日(23日)進行第三輪銷售，戶型涵蓋一房及兩房，主要位於中高樓層，折實價680萬元起，折實呎價18,942元起，折實平均呎價21,539元。
新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目連同上月以來招標售出21伙，全盤累積沽出254伙，套現超過28.7億元，平均成交呎價約22,350元。兩輪銷售超過七成買家採即供付款計劃入市，吸引本地大手客、專才及國際買家，包括韓國及新加坡等地買家入市，本地及內地買家各佔一半。
次輪錄5組大手客
新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理楊境豪補充，次輪銷售錄得約5組大手買家，有2組買家繼首輪掃貨後再度添食，包括一組買家前後斥3,700萬元購4伙單位。全盤暫錄得24組大手買家購買2伙或以上單位，最大手買家豪斥5,200萬元買6伙。
新世界發展營業及市務(特別項目)部助理總經理陳冬陽表示，「皇都」向隅者眾多，昨晚加推新價單涉36伙，並落實於周日以先到先得形式推售20伙，包括5伙一房及15伙兩房，實用面積由359至539方呎。價單定價由871.9萬至1,899.1萬元，呎價介乎24,287元至38,240元；扣除最高折扣22%後，折實價680萬至1,481.2萬元，折實呎價18,942元至29,826元。
「皇都」住宅部分提供388伙，實用面積由306至1,522方呎，戶型涵蓋一房至四房，預計關鍵日期為2026年12月31日，將發展為包括戲院、豪宅、零售及寫字樓的大型綜合項目。