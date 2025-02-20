皇都部署周日第三輪銷售推20伙 折實價680萬起｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」公開發售以來5日速沽233伙，佔可銷售單位逾91%，發展商趁勢加推20伙於周日(23日)進行第三輪銷售，戶型涵蓋一房及兩房，主要位於中高樓層，折實價680萬元起，折實呎價18,942元起，折實平均呎價21,539元。

新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，項目連同上月以來招標售出21伙，全盤累積沽出254伙，套現超過28.7億元，平均成交呎價約22,350元。兩輪銷售超過七成買家採即供付款計劃入市，吸引本地大手客、專才及國際買家，包括韓國及新加坡等地買家入市，本地及內地買家各佔一半。