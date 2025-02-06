皇都開價｜中原陳永傑：首批呎價較市場折讓25% 租金回報料高見6厘｜北角新盤

新世界發展(017)旗下北角新盤「皇都」今日(6日)公布首張價單，涉及88伙，提供3種付款計劃，最高折扣達22%，單位折實售價由605.5萬元起，折實呎價由16,888元起。 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新世界發展旗下北角「皇都」作為蛇年首個出擊的全新盤，今天公布首張價單88伙，折實平均實用呎價18,540元，較市場呎價折讓約25%，勢冰封港島區二手市場。 落成後呎租可達80元 陳永傑表示，「皇都」自推出市場已備受矚目，受附近上班的專業人士、專才等租務需求支持，鄰近的半新樓近月平均呎租約70至75元，部分呎租更高達100元，預計項目呎租可達80元，租金回報達5至6厘，料項目成投資客入市首選，料用家、投資客各佔一半。而「皇都」為北角地標式物業，對內地客具吸引力，預料內地客佔五成。

首批低區內新盤貨尾約三成 據代理資料顯示，區內鄰近二手屋苑維港頌上月成交呎價約34,674元，「皇都」首批折實平均呎價18,540元，較其顯著低46%。至於同區新盤貨尾、於3個月前推出的「101 Kings Road」上月成交呎價約26,213元，「皇都」首批折實平均呎價仍低29%。 陳永傑續指，2月一手市場千帆並舉，多個發展商積極推售，過去五日已錄近百宗一手成交，料全月一手成交可達1,000宗成交。 「皇都」首批單位包括25伙一房，62伙兩房以及1伙三房，實用面積由343至726方呎，價單定價由776.4萬至2,512萬元，呎價介乎21,652元至34,601元；扣除最高折扣22%後，折實價由605.5萬至1,959.3萬元，折實呎價介乎16,888元至26,988元。首批最低售價單位為7樓B9室，實用面積343方呎，一房開放式廚房間隔，折實價605.5萬元，折實呎價17,653元。最低呎價單位為7樓A9室，實用面積446方呎，兩房開放式廚房間隔，折實價753.2萬元，折實呎價16,888元。